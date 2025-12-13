Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 11:30

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В мире сложных десертов иногда так хочется вернуться к простым и бесконечно знакомым вкусам, которые хранят память о самых теплых моментах. Белорусский торт «Минский» — это именно такое путешествие в прошлое. Его магия заключается в удивительно гармоничном сочетании нежного сметанного бисквита с легкой кислинкой, насыщенного какао и густого, карамельного крема из вареной сгущенки. Это не просто сладость, а кусочек общей истории, который знают и любят во многих семьях. Он не требует экзотических ингредиентов, но его результат всегда вызывает ту самую детскую радость и желание взять добавку.

Вам понадобится: для бисквита — 2 яйца, 1 стакан сахара (200 г), 1 стакан сметаны (250 г), 2 стакана муки (320 г), 2 ст. л. какао-порошка, 1 ч. л. соды, гашенной уксусом; для крема — 1 банка вареной сгущенки (380 г), 200 г сливочного масла комнатной температуры; для украшения — крошка из обрезков коржей или тертый шоколад. Духовку разогрейте до 180 °C. Взбейте яйца с сахаром до светлой пены, добавьте сметану и перемешайте. Всыпьте просеянную муку с какао и гашеной содой, замесите однородное тесто. Разделите его на 3–4 части, каждую раскатайте в круг диаметром 20–22 см прямо на листе пергамента. Выпекайте коржи по 7–10 минут каждый — они готовятся быстро. Для крема взбейте размягченное масло, постепенно добавляя вареную сгущенку, до получения однородного воздушного крема. Остывшие коржи смажьте кремом, соберите торт. Бока и верх также тщательно промажьте. Обсыпьте торт крошкой от обрезков коржей. Дайте настояться в холодильнике не менее 6–8 часов для лучшей пропитки.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Морковь, изюм и ложка корицы! Пеку английский морковный торт. Классика, которая стала хитом во всем мире
Общество
Морковь, изюм и ложка корицы! Пеку английский морковный торт. Классика, которая стала хитом во всем мире
Забудьте о сложных рецептах, этот «Наполеон» готовится в два счета: то, что нужно в Новый год
Общество
Забудьте о сложных рецептах, этот «Наполеон» готовится в два счета: то, что нужно в Новый год
Быстрые лепешки без лишних хлопот: простой способ приготовить нежную выпечку из крупы и муки — идеальны для завтрака
Общество
Быстрые лепешки без лишних хлопот: простой способ приготовить нежную выпечку из крупы и муки — идеальны для завтрака
Грибочки-хрустяшки по особому рецепту — мариную так и получаю топ-закуску к Новому году
Общество
Грибочки-хрустяшки по особому рецепту — мариную так и получаю топ-закуску к Новому году
Три яблока, йогурт и горстка муки: готовлю яблочный хлеб — уютный десерт к домашним посиделкам
Общество
Три яблока, йогурт и горстка муки: готовлю яблочный хлеб — уютный десерт к домашним посиделкам
торты
рецепты
десерты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыт топ-5 регионов по числу обращений на прямую линию Путина
«Дело ничто»: Захарова назвала новый русофобский девиз Евросоюза
Украинскую группу Quest Pistols подловили на двойных стандартах
Портовая инфраструктура не выдержала натиска ВС России
Российские войска продолжают уничтожать украинские силы в Димитрове
Что будет с рублем? Курс сегодня, 13 декабря, что с долларом, евро и юанем
«Наш враг — Евросоюз»: в Финляндии сделали громкое заявление о войне
«Надо иметь мозги»: Лебедев «разнес» россиян из-за унитазов
«Кинжалы» не оставили живого места от вражеских оборонных предприятий
Раскрыты детали неудачного «мотоциклетного» штурма ВСУ
Дмитриев рассказал о последствиях уничтожения западной цивилизации
Водитель иномарки сбил трех пешеходов и попал на видео
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 декабря: где сбои в России
Стало известно, как будет действовать технологический сбор на электронику
Чайковского призвали объявить национальным героем США
Объявлена дата выхода фильма «Холоп 3» с Асмус и Прилучным
Фигуранта скандального дела Миндича обнаружили в США
Панда Катюша обрадовалась выпавшему в Москве снегу и попала на видео
Назван гонорар Розы Сябитовой за советы об отношениях
Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.