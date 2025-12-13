Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

В мире сложных десертов иногда так хочется вернуться к простым и бесконечно знакомым вкусам, которые хранят память о самых теплых моментах. Белорусский торт «Минский» — это именно такое путешествие в прошлое. Его магия заключается в удивительно гармоничном сочетании нежного сметанного бисквита с легкой кислинкой, насыщенного какао и густого, карамельного крема из вареной сгущенки. Это не просто сладость, а кусочек общей истории, который знают и любят во многих семьях. Он не требует экзотических ингредиентов, но его результат всегда вызывает ту самую детскую радость и желание взять добавку.

Вам понадобится: для бисквита — 2 яйца, 1 стакан сахара (200 г), 1 стакан сметаны (250 г), 2 стакана муки (320 г), 2 ст. л. какао-порошка, 1 ч. л. соды, гашенной уксусом; для крема — 1 банка вареной сгущенки (380 г), 200 г сливочного масла комнатной температуры; для украшения — крошка из обрезков коржей или тертый шоколад. Духовку разогрейте до 180 °C. Взбейте яйца с сахаром до светлой пены, добавьте сметану и перемешайте. Всыпьте просеянную муку с какао и гашеной содой, замесите однородное тесто. Разделите его на 3–4 части, каждую раскатайте в круг диаметром 20–22 см прямо на листе пергамента. Выпекайте коржи по 7–10 минут каждый — они готовятся быстро. Для крема взбейте размягченное масло, постепенно добавляя вареную сгущенку, до получения однородного воздушного крема. Остывшие коржи смажьте кремом, соберите торт. Бока и верх также тщательно промажьте. Обсыпьте торт крошкой от обрезков коржей. Дайте настояться в холодильнике не менее 6–8 часов для лучшей пропитки.

