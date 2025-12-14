Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 17:38

В Москве отменили зажжение Ханукии впервые с 1991 года

Фото: Сергей Ведящкин/АГН «Москва‭»
Зажигание Ханукии, запланированное на 14 декабря на площади Революции в Москве, не состоится, сообщила пресс-служба Московского еврейского общинного центра. Информация о новой дате церемонии появится позже. Мероприятие не будет проводиться впервые с 1991 года.

Зажигание ханукального светильника, запланированное на 14 декабря на площади, не состоится. <...> Поздравляем вас с Ханукой! Пусть свет ханукальных свечей принесет в ваши дома радость, мир и благословение, — сказано в сообщении.

Мэрия столица отменила церемонию зажжения из соображений безопасности. Решение принято на фоне стрельбы на пляже в Сиднее во время празднования Хануки. При теракте, по последним данным, погибли 12 человек.

Ханука — еврейский праздник, посвящённый чуду обновления Иерусалимского храма и победе Маккавеев, он отмечается в течение восьми дней. В каждый из дней праздника зажигают по одной свече на ханукие — специальном девятисвечнике. Публичное зажжение ханукии традиционно проводится на центральных площадях городов и символизирует открытое исповедание веры.

Ранее стало известно, что россияне, посетившие празднование Хануки на пляже Бонди в Сиднее, ушли за 15 минут до стрельбы. Пара из Сочи покинула мероприятие, так как им предстояло ехать в аэропорт.

