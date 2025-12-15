Новый год-2026
Свиные головы раскидали на могилах мусульман после теракта в Сиднее

Фото: EPA/ТАСС
На мусульманском кладбище в Сиднее раскидали свиные головы, пишет Daily Mail. В издании произошедшее назвали «шокирующей местью» после теракта на пляже Бондай во время празднования Хануки, где погибли 16 человек.

Свиные головы бросили на могилы мусульман на кладбище на западе Сиднея в качестве шокирующей мести после теракта на пляже Бондай, — сказано в материале.

Осквернение могил произошло после заявлений мусульманских лидеров Сиднея, что они откажутся проводить похоронные обряды и принимать тела стрелков. По предварительной информации, теракт совершили 24-летний Навид Акрам и его 50-летний отец Саджид Акрам.

Сиднейский исламский лидер доктор Джамал Рифи заявил, что община не считает стрелков приверженцами ислама. Он подчеркнул, что в Коране есть стих, по которому «убийство невинного мирного жителя равносильно убийству всего человечества». Национальный совет имамов Австралии также осудил нападение.

Теракт на пляже Бонди произошел накануне, 14 декабря. Премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс подчеркнул, что атака была направлена против еврейской общины Сиднея. По его словам, праздник, который должен был стать «ночью мира и радости», был «разрушен ужасным, злым нападением».

Зажжение Ханукии в Москве не состоялось. Мэрия столицы отменила церемонию из соображений безопасности. Мероприятие не проводили впервые с 1991 года.

