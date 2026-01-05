«Будут теракты?» Новый глава СБУ Евгений Хмара: кто он такой, досье

Евгений Хмара сменил Василия Малюка на посту главы Службы безопасности Украины, став временно исполняющим обязанности руководителя ведомства, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что известно, каково досье Хмары, будут ли новые теракты в России после назначения в СБУ, почему Малюк подал в отставку?

Что известно о новом главе СБУ Евгении Хмаре, досье

Евгений Хмара до последнего назначения занимал пост руководителя спецподразделения «Альфа» — с 25 августа 2025 года. Об украинском офицере мало информации в открытых источниках. Дата и место рождения Хмары, сведения о его семье не указываются.

Известно, что 14 апреля 2023 года его назначили руководителем Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного правосудия и сотрудников правоохранительных органов СБУ. В августе того же года Хмару повысили до бригадного генерала, в июне 2024-го он получил звание генерал-майора.

Также утверждается, что Хмара руководил спецоперацией на острове Змеиный.

Украинские СМИ пишут о Хмаре как об офицере СБУ с многолетним оперативным опытом. Так, «24 канал» утверждает, что он координировал спецоперации и работал непосредственно в зоне боевых действий — в Донбассе и прифронтовых районах после начала СВО.

Будут ли новые теракты в России после назначения в СБУ

Некоторые пользователи Сети выразили обеспокоенность в связи с назначением в СБУ, они задаются вопросом: «Будут новые теракты в России?»

Российские спецслужбы регулярно сообщают о мероприятиях по предотвращению террористических актов на территории страны. Только в декабре 2025 года ФСБ отчиталась о пресечении терактов в Волгодонске Ростовской области, задумывавшихся спецслужбами Украины в месте массового скопления людей, Крыму, готовившихся ГУР Минобороны Украины в отношении одного из старших офицеров российского МО.

В конце ноября 2025 года Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта на газопроводе в Подмосковье, планировавшегося спецслужбами Украины. Тогда же официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила о задержании правоохранителями завербованного боевиками, координируемыми спецслужбами Украины, который покушался совершить теракт в одном из храмов. В этом же месяце управление ФСБ по Краснодарскому краю сообщило, что предотвращен теракт на железнодорожных путях в Краснодаре: гражданин Украины был завербован СБУ, от которого получил соответствующее задание.

В декабре 2025-го глава ФСБ Александр Бортников заявил, что с начала года в России предотвратили 273 теракта, задержаны более двух тысяч боевиков. Он подчеркнул, что существенно выросло количество атак и терактов, за которыми стоит Киев.

«При непосредственном кураторстве западных спецслужб модернизируются средства совершения террора, применяются новые тактические приемы и способы доставки, установки и подрыва взрывных устройств, а также использование отравляющих веществ. Возросли масштабы устремлений украинских вербовщиков к нашим гражданам, прежде всего молодым людям, с целью их вовлечения в диверсионно-террористическую деятельность. Все чаще выявляются факты совершения терропосягательств несовершеннолетними», — сказал Бортников.

Как и почему Малюк подал в отставку

Ситуация с отставкой Малюка с самого начала развивалась «жестко», утверждает Telegram-канал «Изнанка». На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, 3 января, экс-глава СБУ отказался писать заявление и переходить на другую позицию — в Службу внешней разведки или Совет национальной безопасности и обороны, а также настаивал, что его ведомство сейчас завершает несколько крупных операций, и резкая смена руководства может их сорвать, пишет источник.

«В случае политического решения Малюк предложил действовать формально — через Верховную раду», — отметил канал.

Зеленского не устроил такой ответ; офис президента выразил недовольство из-за того, что военные публично заняли сторону Малюка, посчитав, что кампания поддержки была организована самой СБУ; президент Украины дал понять, что готов воспользоваться правом отстранить главу спецслужбы, продолжили авторы.

Тем временем в СМИ начали появляться обвинения в адрес Малюка, которого упрекали в «откровенной коммерции», которой занимается СБУ в тылу, давлении на бизнес и «раздевании» предпринимателей. Однако, подчеркнул источник, настоящая причина конфликта была куда чувствительнее.

Василий Малюк Фото: Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канал указывает на операцию НАБУ «Мидас» — масштабное расследование коррупции в энергетическом секторе — как главное семя раздора: Малюка обвиняют в «невнимательности» и неспособности защитить Андрея Ермака. Итогом «Мидаса» стала отставка экс-главы офиса президента Украины, что серьезно ударило по Зеленскому с точки зрения политики, считает источник.

Давление на Малюка усилилось в воскресенье, 4 января, от которого теперь потребовали не только уйти в отставку, но и оформить все публично, демонстративно проявив лояльность; не желая идти на прямое обострение отношений с президентом, он согласился сложить обязанности, утверждает канал.

