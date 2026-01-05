Чудовищный снегопад идет на Москву: прогноз погоды на неделю, температура

В Москве холодает, и на город идут мощнейшие снегопады, предупредили синоптики. Какой погодой начинается новая неделя 5 января, когда придет снегопад, чего ждать в Санкт-Петербурге?

Какая погода пришла в Москву в понедельник, 5 января

С понедельника в Москву начнут возвращаться холода, предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Москва: покатились с морозной горки!» — объявил синоптик в своем Telegram-канале.

Леус рассказал, что циклон, который принес оттепель в столицу, теперь уходит на северо-восток Европейской России.

«Циклон сохранит в небе над регионом плотные облака, местами пройдет слабый снег и начнется постепенное понижение температуры. Температура воздуха в городе минус 2–4 градуса, по области минус 1–6. Атмосферное давление будет расти. Во вторник днем небольшой снег, ночью минус 5–7 градусов, днем минус 4–6», — прогнозирует Леус.

Сколько будет градусов в Москве на неделе, сколько выпадет снега

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что уже в начале недели в ночное время температура будет падать ниже минус 10 градусов.

В первой половине недели днем мороз будет достаточно умеренный: 6 и 7 января температура может подниматься до минус 2-3 градусов. Затем начнется резкое похолодание: минус 5, минус 9 и до минус 11 градусов. Самыми холодными днями на неделе станут суббота и воскресенье: днем температура будет держаться около минус 10–16 градусов, а ночью может опуститься до минус 22.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Одновременно, по данным Foreca, будет усиливаться снегопад. Легкий снежок начнет засыпать Москву вечером во вторник и в ночь на пятницу превратится в мощнейший снегопад. В пятницу может выпасть 26,4 мм осадков в виде снега; в целом за неделю ожидается 41,3 мм, что составляет около 80% месячной нормы. Снегопад будет затихать в выходные и прекратится к началу следующей недели.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать на неделе

В Санкт-Петербург к 5 января пришел скандинавский антициклон, который разогнал облачность и принес резкое похолодание.

«В Северную столицу пришел гребень морозного скандинавского антициклона. В облаках начнут появляться прояснения, а снег постепенно прекратится. В такой ситуации дневная температура окажется на 8-9 градусов ниже климатической нормы: днем в городе минус 10–12 градусов, в Ленинградской области минус 10–15, на юге местами минус 5. Атмосферное давление будет расти выше нормы. Во вторник без существенных осадков, ночью минус 14–16 градусов, днем минус 12–14», — прогнозирует Леус.

Антициклон в Петербурге не задержится надолго: уже в среду выпадет 7,1 мм осадков в виде снега. При этом холода не отступят, ожидается минус 10–15 градусов, и только в конце недели на фоне снегопадов потеплеет до минус 6.

