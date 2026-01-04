Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 12:40

Идут 20-градусные морозы, Москву завалит снегом: прогноз погоды на неделю

Москва, Россия Москва, Россия Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Циклон завалил Москву снегом, и теперь столицу ждет мощное похолодание, прогнозируют синоптики. Сколько будет градусов на новой неделе, грядет ли новый снегопад, где в РФ теплее и холоднее всего?

Какая погода пришла в Москву к 4 января, сугробы — 30 см

Высота снежного покрова в Москве достигла 30 см, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Такие показатели были зафиксированы на метеостанции в Тушино, где прибавило 5 см снега за сутки. В Подмосковье снега немного меньше: от 17 см в Кашире до 27 см в Волоколамске.

Леус предупредил: 4 января наступит пик январской оттепели в Москве. По климатическим нормам среднесуточная температура воздуха составляет минус 6 градусов, однако температура в городе может подниматься до 0 градусов.

«В атмосфере над столицей господствуют теплые воздушные массы циклонической депрессии. Сохранится облачная погода, местами пройдет небольшой снег, а температурные показатели останутся заметно выше климатической нормы. Температура воздуха в городе — до минус 2 градусов, по области — до минус 5. Атмосферное давление будет ниже нормы. В понедельник ночью и в начале дня местами небольшой снег, ночью — минус 4–6 градусов, днем — минус 3–5», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Где в России теплее и холоднее всего в январе 2026 года

Леус обратил внимание, как сильно отличаются климатические условия в огромной России: разница между самой теплой и самой холодной погодой в РФ составила 63 градуса.

«3 января самыми теплыми местами нашей страны стали Евпатория и Севастополь, там воздух прогрелся до плюс 12,1 градуса. А холоднее всего было в якутском Оймяконе — там минимум составил минус 50,8 градуса. Самый сильный ветер наблюдался на разных концах России: на мысе Африка на Камчатке и в аэропорту Анапы на Кубани скорость ветра в порывах достигала 27 м/с», — отмечает Леус.

Евпатория, Республика Крым, Россия Евпатория, Республика Крым, Россия Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Чего ждать в Москве на неделе 5–11 января

Синоптик Евгений Тишковец прогнозирует, что на новой неделе в Москве ударят 20-градусные морозы.

«Температурный фон в Центральной России начнет понижаться с каждым днем. Если в понедельник в Москве будет не ниже минус 2–5 градусов, то к Рождеству (7 января) подморозит до минус 4–7 градусов, а к выходным ударят первые 20-градусные морозы, когда на столичный регион выйдет малооблачный скандинавский антициклон. Ночью термометры могут опуститься до минус 17–22 градусов, местами — до минус 25, что на 8–10 градусов ниже положенного по норме», — прогнозирует Тишковец.

По прогнозу Foreca, температура будет падать всю неделю. «Отскок» ожидается только вечером в воскресенье, 11 января. Кроме того, всю неделю будет валить снег: иногда слабее, как в понедельник (0,7 см 5 января) и субботу (1,1 см 10 января), а иногда с большой силой — 9 января ожидается 23,2 см снега. Всего за неделю ожидается 45,3 см осадков (85% месячной нормы). На следующей неделе снегопад продолжится: 12 января ожидается сразу 12,5 см снега.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда закончится снегопад

Санкт-Петербург остается в зоне действия циклона.

«Погоду над Северной столицей сегодня формирует северная периферия обширной зоны пониженного атмосферного давления. Сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег. Температура воздуха — минус 4–6 градусов, на севере Ленинградской области — до минус 11. Атмосферное давление будет расти. В понедельник местами небольшой снег, ночью и днем — минус 7–9 градусов, к вечеру похолодает до минус 13–15 градусов», — прогнозирует Леус.

Foreca не прогнозирует Петербургу таких мощных снегопадов, как Москве. На новой неделе температура будет колебаться между минус 10 и минус 15 градусами, ожидается облачная холодная погода.

