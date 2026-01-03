Прогноз погоды в Москве: чего ждать в январе, надвигаются рекордные холода?

Москва встретила Новый год в огромных сугробах. Какая погода пришла к 3 января, будет ли сильная оттепель, какую погоду ждать в январе?

Какая погода пришла в Москву к 3 января

К 3 января в Москву пришел крупный циклон, который принес новые снегопады и оттепель. Температура воздуха в столице вновь поднялась выше климатической нормы.

«Столичный регион находится под влиянием теплого сектора циклона, кружащего над акваторией Балтийского моря. Сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег, и продолжится рост температур. Температура воздуха в городе минус 2–4 градуса, по области минус 1–6: такие значения на 1–2 градуса выше климатической нормы. Атмосферное давление будет падать существенно ниже нормы. В воскресенье небольшой снег, ночью минус 2–4 градуса, днем минус 1–3», — сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Оттепель в Москве не остановит роста снежных сугробов, отметил синоптик.

«По данным базовой метеостанции, на ВДНХ высота снежного покрова достигла отметки в 24 см, что на 3 см выше климатической нормы этого дня. На других метеостанциях мегаполиса высота снежного покрова составила от 23 см на Балчуге до 25 см в Тушино. В Подмосковье высота сугробов менялась от 17 см в Кашире до 25 см в Черустях, Клину и Волоколамске», — отмечает Леус.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сколько будет градусов в Москве на неделе, будет ли рекордное похолодание

По прогнозу Гидрометцентра Москвы, 4 января температура в столице может вырасти до плюс 1 градуса.

Однако оттепель продлится недолго: уже с понедельника, 5 января, в Москве начнется похолодание: в ночь на 6 января температура упадет до минус 12 градусов; днем температура не будет подниматься выше минус 3–4 градусов.

Согласно прогнозу Foreca, вторая неделя января принесет Москве сильное похолодание. Оно начнется 8 января: с минус 7 температура за двое суток упадет почти до минус 20 градусов. В субботу, 10 января, ожидается яркий солнечный день на фоне устойчивого похолодания.

Некоторые СМИ утверждают, что в январе 2026 года в Москву могут вновь прийти рекордные холода, как два года назад, когда в столице стоял рекордный мороз с начала века. Пока что оснований для таких предположений нет: так, для 10 января рекорд холода составляет минус 31,6 градуса (наблюдался в 1950 году).

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать на неделе

Леус отмечает, что Санкт-Петербург находится на периферии циклона, поэтому в городе туманно, сыплет мелкий снег, а небо затянуто облаками.

«Рост температурных показателей продолжится, однако до климатической нормы они пока не дотянутся. Температура воздуха минус 5–7 градусов, в Ленинградской области минус 4–9, на востоке до минус 11. Атмосферное давление будет слабо расти, но останется существенно ниже нормы. В воскресенье небольшой снег, ночью минус 6–8, днем минус 4–6 градусов», — пишет Леус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов прогнозирует, что осадки закончатся днем 5 января.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Там и снова солнце увидим, но за счет ясного неба в ночь на 6 января холодно будет. Так что придется и прогноз температуры подкорректировать, скорее всего, в Санкт-Петербурге до минус 16–18 градусов [в ночь на 6 января], а по Ленинградской области и первые в этом году минус 25 градусов могут отметиться», — предположил Колесов.

По прогнозу Foreca, ночь на вторник будет самой холодной на второй неделе января в Петербурге. После этого температура всю неделю будет колебаться в пределах минус 10–15 градусов.

