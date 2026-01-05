Приметы 5 января — Федулов день: ветер, пряники и защита скотины

В православном календаре на 5 января выпадает день памяти мученика Феодула (на Руси его прозвали Федулом) и с ним девяти мучеников. Основное внимание в эту дату наши предки уделяли домашним животным и птицам. Считалось, что Федул заботится о том, чтобы скотина благополучно пережила зиму. Также этот день был последним перед Рождественским сочельником, когда можно было основательно подготовиться к празднику.

Приметы о погоде на Федулов день, 5 января

Погода на Федула служила ориентиром для предсказания погоды на конец осени. Каков Федул, таков и ноябрь. Если день ясный и морозный — ноябрь будет погожим; если метет метель — ноябрь будет холодным и снежным. Пришел Федул — ветер подул. Сильный ветер в этот день считался добрым знаком для будущего урожая. Говорили, что если на Федула дул ураганный ветер, то стоило ждать большой урожай.

Приметы о зверях и птицах на 5 января

Вороны летают низко и громко каркают — жди снегопада.

Кошка ищет самое теплое место и сворачивается клубком — к скорому наступлению сильных морозов.

Куры ведут себя беспокойно — жди сильной метели.

Лошадь храпит — к снежной буре.

Если снегирь под окном чирикает беспокойно — скоро наступит оттепель.

Выпекаем печенье: что можно и нужно делать 5 января

Печь печенье в виде птиц и зверей. К приближающемуся празднику наши предки пекли из теста фигурки коров, овечек и птиц. Считалось, что это привлечет здоровье для домашних животных. Готовую выпечку заворачивали в чистую ткань и прятали до Рождества.

Чистить хлев и птичник. Хозяева тщательно убирались в местах содержания скота, давали животным лучший корм и чистую воду, чтобы задобрить «хозяйских духов» и защитить скотину от болезней.

Заниматься подготовкой к Рождеству. Можно делать уборку в доме (но не влажную), закупать продукты и готовить подарки.

Святому Феодулу молились об исцелении от различных недугов.

Никакого рукоделия: что нельзя делать 5 января

Шить и зашивать одежду. Самый строгий запрет дня. Считалось, что тот, кто шьет на Федула, может сократить свою жизнь. Говорили: «На Федула не шей — долго не проживешь».

Пользоваться острыми предметами. Ножи, топоры и косы старались не использовать без крайней надобности. Верили, что рана, полученная в этот день, будет заживать очень долго и может привести к тяжелой болезни.

Устраивать влажную уборку. Считалось, что вместе с водой из дома можно вымыть счастье и благополучие прямо перед праздником.

Обижать животных. Это касалось и диких, и домашних зверей. Любое проявление жестокости в день Федула могло обернуться против самого человека.

Рассказывать плохие сны. Если в ночь на 5 января приснился плохой сон, его нельзя было рассказывать до захода солнца, иначе он мог сбыться.

