Ароматные, хрустящие и красивые! Рождественские пряники козули за полчаса

Козули — старинная традиция поморов Архангельской области. Их выпекали в виде домашней скотинки (оленей, козочек, барашков) на Рождество, чтобы те служили оберегами и приносили в дом достаток и благополучие. Аромат этих пряников наполняет дом праздничным духом!

Сначала приготовьте карамельную основу. В сотейнике на среднем огне растопите 500 граммов сахарного песка до состояния темной карамели. Будьте очень осторожны! Аккуратно влейте 200 мл кипятка. Смесь будет сильно шипеть. Мешайте, пока карамель не растворится полностью. Снимите с огня.

Добавьте 200 г сливочного масла, 50 г меда, щепотку соли и все пряности: по 7 г кардамона, корицы, мускатного ореха, молотой гвоздики и имбиря.

Когда масса остынет, вбейте в нее 1 яйцо и добавьте 5 г соды. Постепенно всыпьте 1 кг хлебопекарной муки и замесите плотное, но эластичное тесто. Оно должно быть красивого темно-коричневого цвета. Тесто оберните пленкой и отправьте в холодильник на пару часов, а лучше на всю ночь.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 0,5 см. Формочками (фигурки животных или звездочки) вырежьте пряники. Выложите их на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте 7 минут. Пряники должны стать золотисто-коричневыми. Остудите их.

Пока пряники остывают, приготовьте глазурь. Возьмите 3 яичных белка и взбейте их с 200–300 г сахарной пудры (добавляйте пудру постепенно, пока глазурь не станет густой и не будет держать форму). В конце добавьте несколько капель лимонного сока для блеска и стабильности. Наполните глазурью кондитерский мешочек с тонкой насадкой и украсьте пряники.

Совет: если хотите повесить печенье на елку, перед выпечкой сделайте в верхней части каждого маленькое отверстие, чтобы потом продеть в них нитку.

