14 декабря 2025 в 14:16

Число жертв расстрела посетителей пляжа в Сиднее выросло

Число погибших при стрельбе на пляже в Сиднее выросло до 12

Фото: EPA/ТАСС
Число жертв стрельбы на пляже в австралийском Сиднее выросло до 12, сообщил премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс. По его словам, полиция квалифицировала нападение на еврейскую общину, отмечавших Хануку, как террористический акт, передает BBC.

Миннс подчеркнул, что праздник, который должен был стать «ночью мира и радости», был «разрушен ужасным, злым нападением». Он добавил, что атака была направлена против еврейской общины Сиднея.

Комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон сообщил, что на празднике Ханука присутствовало более тысячи человек. По его словам, детективы расследуют, был ли причастен к нападению третий стрелок. Лэньон добавил, что госпитализировали 29 человек, в том числе ребенок. Среди пострадавших есть полицейские в тяжелом состоянии.

По словам комиссара, расследование атаки будет «масштабным» и его возглавят подразделения по борьбе с терроризмом. Он подчеркнул, что «ни один камень не останется неперевернутым».

Мы нашли самодельное взрывное устройство в автомобиле, которое связано с погибшим преступником, — говорит комиссар Лэньон.

Ранее стало известно, что россияне, посетившие празднование Хануки на пляже Бонди в Сиднее, ушли за 15 минут до стрельбы. Пара из Сочи покинула мероприятие, так как им предстояло ехать в аэропорт.

