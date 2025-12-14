Число жертв расстрела посетителей пляжа в Сиднее выросло Число погибших при стрельбе на пляже в Сиднее выросло до 12

Число жертв стрельбы на пляже в австралийском Сиднее выросло до 12, сообщил премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс. По его словам, полиция квалифицировала нападение на еврейскую общину, отмечавших Хануку, как террористический акт, передает BBC.

Миннс подчеркнул, что праздник, который должен был стать «ночью мира и радости», был «разрушен ужасным, злым нападением». Он добавил, что атака была направлена против еврейской общины Сиднея.