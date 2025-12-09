Навроцкий не станет посещать Украину, куда его пригласил Зеленский

Президент Польши Кароль Навроцкий не планирует ехать на Украину, сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач на платформе Х. По его словам, в страну его пригласил президент Украины Владимир Зеленский, но в итоге встреча готовится в Варшаве.

Мы рады, что отношения с Польшей важны для президента Украины. Для нас также важны добрососедские отношения с Украиной, основанные на взаимном уважении. Мы прорабатываем дату встречи президентов в Варшаве посредством открытых и активных дипломатических контактов, — указал Пшидач.

В конце ноября Навроцкий заявил, что Киев должен иметь решающий голос в любых переговорах по урегулированию конфликта на Украине, мирный план сначала должен быть принят украинцами. Он отметил, что договоренностей и завершения конфликта удастся достичь только при участии всех заинтересованных сторон.

Тем временем глава польского МИД Радослав Сикорский выразил мнение, что Владимиру Зеленскому стоило бы запросить встречу с польским коллегой Каролем Навроцким, «корона бы не упала». В то же время глава внешнеполитического ведомства осудил Навроцкого за его настойчивые требования к Киеву проявить благодарность за оказанную помощь.