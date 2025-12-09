ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 03:24

Навроцкий не станет посещать Украину, куда его пригласил Зеленский

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Польши Кароль Навроцкий не планирует ехать на Украину, сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач на платформе Х. По его словам, в страну его пригласил президент Украины Владимир Зеленский, но в итоге встреча готовится в Варшаве.

Мы рады, что отношения с Польшей важны для президента Украины. Для нас также важны добрососедские отношения с Украиной, основанные на взаимном уважении. Мы прорабатываем дату встречи президентов в Варшаве посредством открытых и активных дипломатических контактов, — указал Пшидач.

В конце ноября Навроцкий заявил, что Киев должен иметь решающий голос в любых переговорах по урегулированию конфликта на Украине, мирный план сначала должен быть принят украинцами. Он отметил, что договоренностей и завершения конфликта удастся достичь только при участии всех заинтересованных сторон.

Тем временем глава польского МИД Радослав Сикорский выразил мнение, что Владимиру Зеленскому стоило бы запросить встречу с польским коллегой Каролем Навроцким, «корона бы не упала». В то же время глава внешнеполитического ведомства осудил Навроцкого за его настойчивые требования к Киеву проявить благодарность за оказанную помощь.

Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Польша
Украина
