14 декабря 2025 в 17:50

У «Барселоны» появился неожиданный покупатель

Наследный принц Саудовской Аравии предложил купить «Барселону»

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд Мухаммед ибн Салман Аль Сауд Фото: Saudi Press Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман предложить выкупить футбольный клуб «Барселона» за €10 млн (более 935 млн рублей), написал в соцсети Х журналист El Chiringuito Франсуа Гальярдо. По его словам, препятствием могут стать члены клуба с правом голоса в вопросах управления.

Отмечается, что покупку клуба может оплатить Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. При этом сейчас «Барселона» имеет задолженность в €2,5 млрд.

«Барселона», основанная в 1899 году, является самым титулованным клубом Испании. Согласно оценке Forbes, ее стоимость составляет около $5,6 млрд, что обеспечивает каталонскому клубу место в пятерке самых дорогих футбольных команд мира.

Ранее нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль установил новый рекорд результативности в Лиге чемпионов для игроков младше 19 лет. В матче против немецкого «Айнтрахта», который завершился победой «сине-гранатовых» со счетом 2:1, он отдал голевую передачу на защитника Жюля Кунде. Благодаря этому испанец обошел французского нападающего Килиана Мбаппе, который сейчас выступает за мадридский «Реал».

Барселона
Саудовская Аравия
футбол
спорт
