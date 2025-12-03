Стал известен победитель матча «Барселона» — «Атлетико» в 19-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 3:1 в 19-м туре Ла Лиги

«Барселона» одержала победу над мадридским «Атлетико» на домашнем поле в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 3:1. Каталонцам удалось закрепиться на вершине турнирной таблицы.

Несмотря на пропущенный мяч от Алекса Баэны (19-я минута), хозяевам удалось забросить три безответных гола благодаря точным ударам Рафиньи (26-я минута), Дани Ольмо (65-я минута) и Феррана Торреса (90+6-я минута). Роберт Левандовский мог увеличить счет, но не реализовал пенальти на 36-й минуте.

Ранее аргентинский нападающий Лионель Месси установил новый мировой рекорд в футболе по общему количеству голевых передач за всю свою профессиональную карьеру. Историческое достижение было зафиксировано в полуфинальном матче плей-офф MLS, где команда Месси «Интер Майами» обыграла «Нью-Йорк Сити» со счетом 5:1.

До этого французская звезда «Реала» Килиан Мбаппе продемонстрировал выдающуюся игру в матче Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом». Мадридский клуб одержал победу со счетом 4:3 в гостевом матче. Нападающий оформил покер, поразив ворота соперника на 22-й, 24-й, 29-й и 60-й минутах встречи.