Аргентинский нападающий Лионель Месси установил новый мировой рекорд в футболе по общему количеству голевых передач за всю свою профессиональную карьеру, сообщает Sports.ru. Историческое достижение было зафиксировано в полуфинальном матче плей-офф MLS, где команда Месси «Интер Майами» обыграла «Нью-Йорк Сити» со счетом 5:1.

Благодаря одной голевой передаче в этом матче 38-летний аргентинец довел число результативных пасов до 405. Таким образом, Месси превзошел рекорд легендарного венгра Ференца Пушкаша, у которого было 404 передачи. Кроме того, этот результативный пас продлил личную серию Месси в плей-офф MLS до восьми матчей.

Ранее Месси не исключил своего участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, однако подчеркнул, что он не хочет быть обузой для своей команды. По словам 38-летнего аргентинца, игра за национальную сборную приносит ему удовольствие.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что ему не нравится Месси, потому что он играет «за бомжей». Таким образом он прокомментировал желание «Барселоны» установить памятник спортсмену. Милонов отметил, что изменил бы свое мнение, если бы тот выступал за «Зенит».