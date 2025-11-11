Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 19:24

«Не хочу быть там обузой»: Месси об участии в ЧМ-2026

Месси заявил, что не готов быть обузой на следующем чемпионате мира по футболу

Лионель Месси («Интер Майами», США, 38 лет). Общий доход — $135 млн: в спорте — $60 млн, вне спорта — $75 млн Лионель Месси («Интер Майами», США, 38 лет). Общий доход — $135 млн: в спорте — $60 млн, вне спорта — $75 млн Фото: Sammy Kogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не исключает своего участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, однако он не хочет быть обузой для своей команды, пишет Sport.es. По словам 38-летнего аргентинца, игра за национальную сборную приносит ему удовольствие.

Играть за сборную — это нечто особенное, особенно в крупных официальных соревнованиях, как чемпионат мира. Тем более после того, как ты его уже выиграл. Но, как я уже говорил, не хочу быть там обузой, — заявил аргентинец.

Месси отметил, что впереди у команды предсезонка и несколько матчей перед чемпионатом мира, после которых станет понятно, чувствует ли он себя достаточно готовым, чтобы выступить на международных соревнованиях. Они пройдут с 11 июня по 19 июля в городах США, Мексики и Канады.

Ранее нападающий футбольного клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду признал, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере. Следующим летом португальцу будет 41 год. В то же время Роналду говорит, что он продолжает оставаться в хорошей форме и забивать голы.

Лионель Месси
футболисты
спортсмены
чемпионат мира
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диета «Стол № 6»: питание для нормализации обмена пуринов
Десятки россиян оказались в больнице, Генпрокуратура в Госдуме: что дальше
Умер попавший под санкции Зеленского экс-депутат Рады
Не выбрасывайте это! Узнайте, как засолить щучью икру по старинному рецепту
Солнце готовит Земле самый сильный удар за цикл
До 5 млн: в РФ могут повысить штрафы за экономические преступления
Дом БРИКС в РТ провел выездную сессию инвестиционного форума БРИКС ОАЭ
Прокуратура сделала заявление после скандала с транквилизатором в школе
Названо имя тренера, который заменит в «Спартаке» Станковича
Над российскими регионами уничтожено 10 дронов ВСУ
Шольц и Меркель попали в «список смерти» скандального известного террориста
На Украине заговорили о сдаче Херсона
«Спартак» уволил Станковича
Французский генерал обвинил Россию в нашествии клопов
В Тибете ученые нашли одно из старейших растений в мире
В России создали первый в мире исламский искусственный интеллект
Детский сад в Запорожской области подвергся атаке ВСУ
Журналиста-иноагента The Insider признали террористом
Десятки человек пострадали на похоронах в Чечне: что известно, жертвы
Американист оценил вероятность новой гражданской войны в США
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.