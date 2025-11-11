«Не хочу быть там обузой»: Месси об участии в ЧМ-2026 Месси заявил, что не готов быть обузой на следующем чемпионате мира по футболу

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не исключает своего участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, однако он не хочет быть обузой для своей команды, пишет Sport.es. По словам 38-летнего аргентинца, игра за национальную сборную приносит ему удовольствие.

Играть за сборную — это нечто особенное, особенно в крупных официальных соревнованиях, как чемпионат мира. Тем более после того, как ты его уже выиграл. Но, как я уже говорил, не хочу быть там обузой, — заявил аргентинец.

Месси отметил, что впереди у команды предсезонка и несколько матчей перед чемпионатом мира, после которых станет понятно, чувствует ли он себя достаточно готовым, чтобы выступить на международных соревнованиях. Они пройдут с 11 июня по 19 июля в городах США, Мексики и Канады.

Ранее нападающий футбольного клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду признал, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере. Следующим летом португальцу будет 41 год. В то же время Роналду говорит, что он продолжает оставаться в хорошей форме и забивать голы.