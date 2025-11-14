Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Играет за бомжей»: Милонов объяснил, почему ему не нравится Месси

Депутат Милонов: мне не нравится Месси, потому что он играет за бомжей

Лионель Месси («Интер Майами», США, 38 лет). Общий доход — $135 млн: в спорте — $60 млн, вне спорта — $75 млн Лионель Месси («Интер Майами», США, 38 лет). Общий доход — $135 млн: в спорте — $60 млн, вне спорта — $75 млн Фото: Sammy Kogan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с изданием Legalbet заявил, что ему не нравится аргентинец Лионель Месси, потому что он играет за «бомжей». Таким образом он прокомментировал желание «Барселоны» установить памятник спортсмену. Милонов отметил, что изменил бы свое мнение, если бы футболист выступал за «Зенит».

У нормальных людей ставят их (памятники. — NEWS.ru) из уважения к ушедшему человеку. При жизни ставить — плохая примета. Дикари! Пусть подождут. Помрет — и поставят. Мне вообще по барабану на Месси. Если бы он играл в «Зените», может быть, он бы мне нравился. А он за каких-то бомжей мяч пинает. Честно говоря, не очень интересно, заявил Милонов.

Ранее Месси не исключил своего участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, однако он не хочет быть обузой для своей команды. По словам 38-летнего аргентинца, игра за национальную сборную приносит ему удовольствие. Футболист также отметил, что впереди у команды «предсезонка» и несколько матчей перед чемпионатом мира, после которых станет понятно, чувствует ли он себя достаточно готовым, чтобы выступить на международных соревнованиях. Они пройдут с 11 июня по 19 июля в городах США, Мексики и Канады.

