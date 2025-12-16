Новый год-2026
16 декабря 2025 в 14:46

Адвокат раскрыл истинную причину задержания тренера «Зенита» в Мюнхене

Жорин: Семак мог нарушить запрет на экспорт предметов роскоши в Россию

Сергей Семак Сергей Семак Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака и его жену Анну задержали в аэропорту Мюнхена, поскольку они могли нарушить запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Он объяснил, что подобные правила существуют в рамках санкций Евросоюза против РФ. По словам Жорина, запрет действует, если стоимость одной единицы товара превышает €300 (28 тыс. рублей).

Если у семьи Семак были товары из санкционного перечня и цена каждой единицы превышала €300, то таможня действовала формально в рамках санкционного права ЕС. Если же это были обычные вещи, не подпадающие под перечень «luxury goods» (предметы роскоши — NEWS.ru), применение санкций могло быть ошибочным, —объяснил Жорин.

Адвокат добавил, что к предметам роскоши относятся одежда, обувь, аксессуары премиум-сегмента, сумки, часы, ювелирные изделия, косметика, парфюм и электроника. Если вещь есть в санкционном списке и стоит дороже €300 (28 тыс. рублей) за штуку, то ее вывоз в Россию запрещен, даже если это личная покупка.

Ранее Анна Семак рассказала, что ее вместе с мужем задержали в аэропорту Мюнхена. Их вынудили заплатить крупный штраф за вещи, купленные в Германии. Она объяснила, что по новым законам Евросоюза граждане России не имеют права вывозить товары, стоимость которых превышает €300 (28 тыс. рублей).

ФК Зенит
Сергей Жорин
адвокаты
задержание
