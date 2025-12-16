«Полиция, допрос, подписи»: тренера «Зенита» и его жену задержали в Мюнхене Тренера «Зенита» Сергея Семака и его жену Анну задержали в аэропорту Мюнхена

Главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака и его жену Анну задержали в аэропорту Мюнхена, о чем она сообщила в своем Telegram-канале. По ее словам, их задержали, когда они отправлялись обратно в Россию. При этом в Германию они приехали по медицинским вопросам.

В аэропорту мы, не приняв во внимание новые реалии, уверенно направились оформлять tax free. Куда-то позвонили, пришли люди в форме, проводили в отдельный кабинет под предлогом «маленькой проблемы». <...> Дальше как в тумане… Полиция, допрос, слово crime, подписи на бумагах в графе «обвиняемый» и ощущение полной беспомощности, — написала она.

Анна затруднилась сказать, как долго их продержали взаперти. В итоге пару вынудили заплатить крупный штраф за вещи, купленные в Германии. Она объяснила, что по новым законам Евросоюза граждане России не имеют права вывозить товары, стоимость которых превышает €300.

Супруги опоздали на рейс и потеряли билеты. Им пришлось доплатить крупную сумму, чтобы не упустить следующий вылет. Жена Семака отметила, что на этот раз они «попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда».

