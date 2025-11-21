У самолета с Ургантом и Гудковым возникли проблемы в воздухе

Самолет с артистами Иваном Ургантом и Александром Гудковым на борту совершил аварийную посадку в мюнхенском аэропорту, сообщает Telegram-канал SHOT. Авиалайнер Airbus A319 авиакомпании Air Serbia, выполнявший рейс из Лондона в Белград, был вынужден изменить маршрут после срабатывания датчика задымления в кабине пилотов через два часа после вылета.

Через час после проверки борт продолжил путь в сербскую столицу, где благополучно приземлился. Артисты в настоящее время находятся в европейском турне и вечером этого дня должны выступить с концертной программой в Белграде.

