Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 16:24

У самолета с Ургантом и Гудковым возникли проблемы в воздухе

Самолет с Ургантом и Гудковым экстренно сел в Мюнхене

Самолет Airbus A319 авиакомпании Air Serbia Самолет Airbus A319 авиакомпании Air Serbia Фото: Wolfgang Minich/picture alliance/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Самолет с артистами Иваном Ургантом и Александром Гудковым на борту совершил аварийную посадку в мюнхенском аэропорту, сообщает Telegram-канал SHOT. Авиалайнер Airbus A319 авиакомпании Air Serbia, выполнявший рейс из Лондона в Белград, был вынужден изменить маршрут после срабатывания датчика задымления в кабине пилотов через два часа после вылета.

Через час после проверки борт продолжил путь в сербскую столицу, где благополучно приземлился. Артисты в настоящее время находятся в европейском турне и вечером этого дня должны выступить с концертной программой в Белграде.

Ранее пассажир авиакомпании United Airlines спровоцировал экстренную посадку рейса Даллас — Чикаго, заявив о наличии взрывного устройства в багаже своей супруги. Инцидент произошел 16 ноября, после чего воздушное судно было срочно перенаправлено в аэропорт Сент-Луиса, где данного гражданина задержали правоохранительные органы.

Кроме того, не менее 15 пассажиров воздушного судна Airbus 320 были доставлены в медицинские учреждения. Самолет авиакомпании JetBlue выполнил вынужденную посадку на территории Соединенных Штатов после вхождения в зону интенсивной турбулентности.

Иван Ургант
Александр Гудков
самолеты
Мюнхен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Петербург — идеальное место»: ММФ БРИКС предложили «приземлить» в России
«Настоятельно призываем»: Венгрия попросила Европу не саботировать план США
Мужчина обнаружил утраченную гравюру Рембрандта в необычном месте
Названы страны, в сотрудничестве с которыми заинтересован Казахстан
Хабиб сделал Дурову неожиданное предложение
В Росрыболовстве предупредили о поддельной китайской икре
Бизнесмен сядет в тюрьму за мошенничество на 62 млн рублей
Пассажирка умерла после падения в трамвае
В Госдуме призвали маркировать один вид шоколадных конфет
Топ-5 тенденций в домашнем текстиле сезона
Российская армия может обзавестись плавучими «Искандерами»
В России построят город будущего с зеленой энергетикой
Поймали случайно? Как взяли «богородского маньяка», сколько жертв
Врач рассказал, какая поза во время сна может приводить к морщинам на лице
У самолета с Ургантом и Гудковым возникли проблемы в воздухе
«Как собираемость?»: Путин вмешался в ситуацию с налогами в России
Шаляпин рассказал об отношениях со своей матерью
В Госдуме заговорили о Нюрнбергском процессе после новых угроз Британии
Стало известно, на сколько вырос бюджет России благодаря налогам
У семьи экс-начальника ИФНС в Ростове нашли имущество на 100 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.