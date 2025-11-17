Самолет экстренно сел после слов пассажира о бомбе в багаже жены NYP: в США пассажир самолета заявил о бомбе в багаже и сорвал рейс

Пассажир авиакомпании United Airlines спровоцировал аварийную посадку рейса Даллас — Чикаго, заявив о наличии бомбы в багаже своей жены, сообщает The New York Post. Инцидент произошел 16 ноября, после чего лайнер был экстренно перенаправлен в Сент-Луис, где мужчину арестовали.

В материале говорится, что все 119 пассажиров самолета были благополучно эвакуированы после приземления. Специалисты по взрывным устройствам провели более двух часов на борту. После завершения проверки воздушное судно вылетело в Чикаго и совершило посадку без дальнейших инцидентов. Личность задержанного и возможные обвинения против него пока не раскрываются.

Ранее пассажир рейса из Хабаровска в Москву в последний момент отказался от полета, вынудив экипаж вернуть самолет к терминалу после начала выруливания на взлетную полосу. Инцидент произошел 10 ноября.

До этого стюардесса американской авиакомпании United Airlines была уволена после употребления алкоголя во время трансатлантического перелета. 56-летняя Маргит Лейк, имевшая 26-летний стаж работы в авиации, объяснила свой поступок желанием «успокоить нервы» во время обслуживания пассажиров.