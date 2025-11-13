Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 18:49

Пассажир самолета отказался лететь и вынудил экипаж вернуться

Пассажир из Хабаровска отказался лететь в Москву в последний момент

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пассажир рейса из Хабаровска в Москву в последний момент отказался от полета, вынудив экипаж вернуть самолет к терминалу после начала выруливания на взлетную полосу, сообщает Telegram-канал Aviaincident. Инцидент произошел 10 ноября.

В сообщении сказано, что экипаж лайнера российской авиакомпании запросил возврат на место стоянки после требования пассажира, отказавшегося от продолжения полета.

Ранее в аэропорту Чиангмая отказались посадить в самолет индийскую туристку с тяжелыми травмами, полученными в результате ДТП. Женщине с переломом руки, вывихом шеи и воспалением легких запретили лететь домой из-за соображений безопасности.

До этого стюардесса авиакомпании EVA Air скончалась на борту самолета во время рейса по маршруту Милан — Тайбэй. Инцидент произошел из-за игнорирования жалоб женщины на плохое самочувствие со стороны руководителя экипажа. После посадки стюардессе не предоставили необходимую помощь, что привело к ее позднему прибытию в больницу и трагичному исходу.

рейсы
пассажиры
самолеты
Хабаровск
Москва
