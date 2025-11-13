Пассажир самолета отказался лететь и вынудил экипаж вернуться Пассажир из Хабаровска отказался лететь в Москву в последний момент

Пассажир рейса из Хабаровска в Москву в последний момент отказался от полета, вынудив экипаж вернуть самолет к терминалу после начала выруливания на взлетную полосу, сообщает Telegram-канал Aviaincident. Инцидент произошел 10 ноября.

В сообщении сказано, что экипаж лайнера российской авиакомпании запросил возврат на место стоянки после требования пассажира, отказавшегося от продолжения полета.

