Google заберет свою технику у российских провайдеров Google заберет свои старые серверы из России

Корпорация Google сообщила российским интернет-провайдерам о планах вывести из эксплуатации и забрать кэширующие серверы Dell R720, пишет РБК со ссылкой на источники. Компания направила операторам письмо, в котором уведомила, что эти машины более не производятся и не имеют гарантийной поддержки. Оборудование вывезут.

Мы будем выводить из эксплуатации машины Dell R720, размещенные в вашей инфраструктуре. Эти машины сняты с производства и не имеют гарантийного срока, — говорится в письме.

По данным провайдеров, речь идет о серверах системы Google Global Cache, обеспечивающей ускоренную доставку контента пользователям. На этих устройствах локально хранятся популярные сервисы Google — ролики YouTube, карты, обновления для Android и Chrome, а также изображения из поиска.

В документе уточняется, что процесс начнется 26 января 2026 года. Google обещает позднее направить инструкции по подготовке оборудования к вывозу и описать порядок дальнейших действий.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов призвал российский бизнес постепенно переходить на отечественные ИТ-решения. Для этого, по его словам, необходимо усилить регуляторное давление — ограничения для работы сервисов Google в России давно назрели.