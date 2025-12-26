Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 20:23

Google заберет свою технику у российских провайдеров

Google заберет свои старые серверы из России

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Корпорация Google сообщила российским интернет-провайдерам о планах вывести из эксплуатации и забрать кэширующие серверы Dell R720, пишет РБК со ссылкой на источники. Компания направила операторам письмо, в котором уведомила, что эти машины более не производятся и не имеют гарантийной поддержки. Оборудование вывезут.

Мы будем выводить из эксплуатации машины Dell R720, размещенные в вашей инфраструктуре. Эти машины сняты с производства и не имеют гарантийного срока, — говорится в письме.

По данным провайдеров, речь идет о серверах системы Google Global Cache, обеспечивающей ускоренную доставку контента пользователям. На этих устройствах локально хранятся популярные сервисы Google — ролики YouTube, карты, обновления для Android и Chrome, а также изображения из поиска.

В документе уточняется, что процесс начнется 26 января 2026 года. Google обещает позднее направить инструкции по подготовке оборудования к вывозу и описать порядок дальнейших действий.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов призвал российский бизнес постепенно переходить на отечественные ИТ-решения. Для этого, по его словам, необходимо усилить регуляторное давление — ограничения для работы сервисов Google в России давно назрели.

Google
провайдеры
серверы
машины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росреестре не подтвердили слухи о тысячах сделок по «схеме Долиной»
Путин обсудил с Совбезом развитие ИИ для обороны страны
В Госдуме нашли жесткий ответ на антироссийские высказывания Шевченко
Google заберет свою технику у российских провайдеров
В Петербурге выпустят жетоны к открытию новых станций метро
«Глубоко ошибаются»: Рябков о конфликте с Западом
Рутберг увидела в смерти Алентовой «режиссерский замысел»
Россиянам могут упростить сдачу экзамена на водительские права
Французская роскошь за 20 минут: мидии в сливочно-винном соусе с чесноком
Победа Лурье, Зеленский в отчаянии, россиянку спасли из рабства: что дальше
Сезонные сценарии дома: как окна работают зимой, летом и в межсезонье
Невестка Меньшовой прервала молчание после смерти Алентовой
Россиянам рассказали об уловках квартирных воров
Появилось видео задержания осужденного за госизмену экс-сотрудника МИД РФ
Замглавы МИД раскрыл, какой Россия хочет видеть Украину
Затяжные дожди и потепление до +10? Погода в Москве в январе: чего ждать
Роспотребнадзор начал расследование после скандала с напитком Aloe Vera
Около 14 тыс. человек остались без света после атаки ВСУ на регион России
Рябков высказался об озвученном Зеленским плане урегулирования
Склад-продукт: как логистические комплексы стали технологичными объектами
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.