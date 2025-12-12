Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 00:04

«Волшебный пендель»: бизнес в РФ предложили довести до отказа от Google

Депутат Свинцов призвал закрутить гайки для отказа российского бизнеса от Google

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Российский бизнес должен постепенно переходить на отечественные ИТ-решения, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) в беседе с ТАСС. Для этого, по его словам, необходимо усилить регуляторное давление — ограничения для работы сервисов Google в России давно назрели.

Депутат ответил на вопрос о возможных ограничениях в связи с новым законопроектом о защите персональных данных при трансграничной передаче. Он заявил, что российские компании не торопятся внедрять отечественный софт, ожидая возвращения к прежним условиям.

Отечественные решения практически не внедряются на наших предприятиях, потому что просто нет волшебного пенделя. Все считают, что все через полгода-год будет как прежде, поэтому не чешутся. Здесь надо в том числе закручивать регуляторные гайки, для того чтобы бизнес быстрее шевелился, — сказал Свинцов.

Он также высказал обеспокоенность тем, что многие компании продолжают хранить данные в зарубежных облачных сервисах. Это, по его словам, делает их уязвимыми. Парламентарий подчеркнул, что прежние подходы к сотрудничеству с Западом устарели, и призвал в ближайшие полгода активно «закрывать дыры» в цифровом суверенитете.

Ранее российское правительство разработало второй комплексный пакет мер для защиты граждан от кибермошенников. Среди ключевых предложений — запрет международных звонков без согласия абонента и введение специальных детских сим-карт.

«Волшебный пендель»: бизнес в РФ предложили довести до отказа от Google
