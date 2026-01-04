У разыскиваемого Гасанова нашли еще один долг перед налоговой

У разыскиваемого Гасанова нашли еще один долг перед налоговой Заочно арестованный бизнес-гуру Гасанов задолжал налоговой 61 тыс. рублей

Блогер и бизнес-тренер Гусейн Гасанов, обвиняемый в легализации преступных доходов, имеет задолженность по ИП в размере 61 тыс. рублей, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Эта сумма дополняет ранее выявленные масштабные нарушения: по версии следствия, предприниматель не уплатил налоги на сумму свыше 170 млн рублей.

За Гасановым числится задолженность перед налоговым органом за его ИП в размере 61 510 рублей, — сообщили правоохранители.

Ситуация вокруг блогера значительно обострилась после возбуждения дела о легализации преступных доходов. В мае прошлого года Чертановский суд Москвы санкционировал заочный арест Гасанова, сам он уехал из России. Следователи полагают, что бизнесмен намеренно выводил и отмывал средства, полученные от продажи онлайн-курсов.

На данный момент Гасанов объявлен в международный розыск. Правоохранительные органы не исключают возбуждения новых уголовных дел, что может стать основанием для повторного объявления в розыск по дополнительным эпизодам.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против блогера Лизы Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта) за отмывание денег и неуплату 130 млн рублей налогов. Сейчас «женский коуч» скрывается в Дубае и позиционирует себя как успешный предприниматель.