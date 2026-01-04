Богатый вкус Рождества: пирог с изюмом, яблоками и сливочным кремом — идеальный десерт для праздника

Рождественский стол немыслим без сладостей, и пирог с изюмом, яблоками и сливочным кремом станет его жемчужиной. Этот десерт порадует богатым вкусом и ароматом, подарит праздничное настроение и украсит стол.

Для приготовления вам понадобятся: мука — 180 г, яблоки — 2 шт., изюм без косточек — 1 горсть, сахар — 130 г, яйца куриные — 2 шт., яичные белки — 2 шт., лимон — 1/2 шт., растительное масло — 130 мл, ванильный сахар — 1 ст. л., сода — 1 ч. л., разрыхлитель с шафраном — 1 ч. л., корица молотая — 1/2 ч. л., соль морская — 1 щепотка, сливочное масло — 150 г, сливочный сыр — 120 г, сахар для крема — 80 г, кленовый сироп — 50 мл. Предварительно разогрейте духовку до 170°C (режим «горячий воздух») или до 190°C (режим «верхний и нижний жар»). Изюм залейте кипятком, оставьте на некоторое время, затем просушите бумажным полотенцем. Муку перемешайте с содой и разрыхлителем. В чаше комбайна соедините сахар и яйца, вымешивайте на высокой скорости. Не выключая комбайн, влейте масло, добавьте ванильный сахар, корицу, соль, половину мучной смеси, понизите скорость и вымешивайте. Из половинки лимона выжмите сок, яблоки очистите, сбрызните лимонным соком и нарежьте кубиками, добавьте в тесто. Всыпьте оставшуюся муку, вымешивайте, добавьте изюм.

Белки взбейте в крепкую пену, введите в тесто в два приема, вымешайте лопаткой. Форму выстелите бумагой, смазанной маслом, выложите тесто и выпекайте 50–60 минут. Для крема в чаше комбайна соедините сахар, кленовый сироп, размягченное сливочное масло и сливочный сыр, вымешивайте на небольшой скорости. Готовый пирог остудите и смажьте кремом.

