Сладкое чудо Рождества: торт с персиками и нежнейшим творожным кремом — вкусно по-домашнему

Рождественский торт с нежнейшим творожным кремом и сочными персиками — настоящее сладкое чудо, которое порадует всех гостей. Его воздушная текстура и нежный вкус создадут праздничное настроение и станут украшением праздничного стола.

Для приготовления вам понадобятся: 5 яиц, чуть менее стакана сахара для бисквита, примерно стакан муки, для крема — 4–5 ст. л. жирного творога, полстакана сахара, примерно ⅔ стакана деревенских жирных сливок, 1 ст. л. с горкой желатина, треть стакана воды, консервированные персики в сиропе.

Сначала отделяем белки от желтков и взбиваем их, добавив по половине сахара. Белки должны хорошо охладиться для лучшего взбивания. В желтки добавляем муку и хорошо перемешиваем. Затем аккуратно вводим белки в желтково-мучную массу, перемешиваем снизу вверх до воздушной консистенции.

Выпекаем бисквит в смазанной маслом и посыпанной манкой форме при 150 °C около часа двадцати минут, не открывая дверцу духовки. После выпекания оставляем бисквит в выключенной духовке примерно на час, затем остужаем и разрезаем на две части.

Для крема протираем творог через сито, сливки взбиваем с сахаром, следя, чтобы не превратить их в масло. Желатин заливаем холодной кипячёной водой, даём набухнуть, затем нагреваем в микроволновке до полного растворения, остужаем до комнатной температуры. Смешиваем сливки и творог, постепенно вводим разведённый желатин.

На один корж выкладываем часть фруктов и половину крема, накрываем вторым коржом и намазываем оставшимся кремом. Украшаем фруктами. Для глазури растворяем в желатине 3–4 ст. л. сиропа от персиков и поливаем торт в два этапа, чтобы он не подсох. Оставляем торт на ночь пропитаться — и рождественское чудо готово!

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

