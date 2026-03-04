Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 17:19

Готовлю грузинский салат с говядиной и фасолью — сытный, ароматный и без майонеза

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот салат — настоящий грузинский характер в миске! Сочная говядина, сытная фасоль, хрустящий перец и ароматная зелень в остро-кислой заправке с грецкими орехами создают насыщенный и яркий вкус.

400 г отварной говядины нарезаю небольшими кусочками. Три красных перца очищаю от семян и нарезаю соломкой. Одну красную луковицу нарезаю тонкими полукольцами. В большой салатнице смешиваю мясо, перец, лук, 350 г отварной фасоли, 100 г измельченных грецких орехов и пучок кинзы.

Для заправки смешиваю 100 мл растительного масла, 2 ст. л. винного уксуса, 3 ст. л. лимонного сока, 3 измельченных зубчика чеснока, 1/2 ч. л. черного перца, 1/2 ч. л. сахара и соль по вкусу. Тщательно взбиваю вилкой до однородности. Заправляю салат прямо перед подачей и аккуратно перемешиваю.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
Ленивый пирог из лаваша — быстрый рецепт хачапури без лишней возни и грязной посуды
Общество
Ленивый пирог из лаваша — быстрый рецепт хачапури без лишней возни и грязной посуды
Хоть каждый день готовь — и его нет! Салат из прогретой капусты «Ежедневка» хрустящий, сочный и за 5 копеек
Общество
Хоть каждый день готовь — и его нет! Салат из прогретой капусты «Ежедневка» хрустящий, сочный и за 5 копеек
Российская спортсменка разнесла ОИ в Италии за питание
Спорт
Российская спортсменка разнесла ОИ в Италии за питание
Комик Стогниенко рассказал, почему стал ведущим гастрошоу
Шоу-бизнес
Комик Стогниенко рассказал, почему стал ведущим гастрошоу
Три постных рецепта с изюминкой — простые продукты, а вкус совсем не избитый. Такие блюда приятно готовить даже вне поста
Общество
Три постных рецепта с изюминкой — простые продукты, а вкус совсем не избитый. Такие блюда приятно готовить даже вне поста
еда
рецепты
салаты
Грузия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские авиакомпании ограничили рейсы на Ближний Восток до 7 марта
Раскрыта сумма выплат для иностранцев, заключивших контракт с Минобороны
Российские школьники смогут сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах»
«Падение было эпичным»: ведущая «Голоса» получила травму во время съемок
В МИД раскрыли ответ России на размещение ядерного оружия в Швеции
Нижегородская область получила миллионную дыру в бюджете вместо новой школы
В МИД назвали «мычащей» реакцию ЕС на агрессию США против Ирана
В Минпросвещения РФ объяснили, как выпускники из новых регионов сдадут ЕГЭ
«Ноготочки» по ГОСТу: что известно, новый стандарт, подорожает ли маникюр?
У берегов Шри-Ланки нашли десятки трупов иранских моряков
Пентагон опубликовал кадры уничтожения иранского корабля торпедой
В Пентагоне раскрыли, что применяют в ходе операции в Иране
Мамы юных российских футболистов могут разориться на эвакуации из Дохи
В Пентагоне раскрыли, есть ли у США проблемы с Россией в контексте Ирана
Власти одной страны отказались эвакуировать экипаж российского газовоза
Посольство России отреагировало на проблемы при получении ВНЖ в Казахстане
«Любая техника»: киберэксперт оценил риск взлома умных бытовых приборов
Кардиолог ответил, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом
Похоронили как собаку: зять закопал тещу на кладбище домашних животных
Иммунолог дал советы, как справиться с сезонной аллергией
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.