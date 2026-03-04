Готовлю грузинский салат с говядиной и фасолью — сытный, ароматный и без майонеза

Этот салат — настоящий грузинский характер в миске! Сочная говядина, сытная фасоль, хрустящий перец и ароматная зелень в остро-кислой заправке с грецкими орехами создают насыщенный и яркий вкус.

400 г отварной говядины нарезаю небольшими кусочками. Три красных перца очищаю от семян и нарезаю соломкой. Одну красную луковицу нарезаю тонкими полукольцами. В большой салатнице смешиваю мясо, перец, лук, 350 г отварной фасоли, 100 г измельченных грецких орехов и пучок кинзы.

Для заправки смешиваю 100 мл растительного масла, 2 ст. л. винного уксуса, 3 ст. л. лимонного сока, 3 измельченных зубчика чеснока, 1/2 ч. л. черного перца, 1/2 ч. л. сахара и соль по вкусу. Тщательно взбиваю вилкой до однородности. Заправляю салат прямо перед подачей и аккуратно перемешиваю.

