05 января 2026 в 13:35

Сытный постный стол: готовим вкуснейшую тушеную капусту «Монастырскую»

Тушеная капуста: постный рецепт Тушеная капуста: постный рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Тушеная капуста — это настоящий кулинарный символ поста. Она сытная, ароматная, а главный секрет ее вкуса кроется в долгой термической обработке, которая превращает обычный кочан в нежное и насыщенное блюдо.

Возьмите 1 крупный кочан белокочанной капусты (около 1,5 кг), удалите верхние листья и тонко нашинкуйте. Возьмите 2–3 крупные луковицы и нарежьте их полукольцами. Одну крупную морковь натрите.

В сотейник налейте 50 миллилитров подсолнечного масла. Обжарьте лук до золотистого цвета, потом закиньте туда же морковь и пассеруйте еще 5–7 минут.

Добавьте нашинкованную капусту. Сначала она займет много места, но по мере нагревания уменьшится в объеме. Перемешайте капусту с луком и морковью. Слегка посолите и поперчите. Накройте крышкой и тушите на среднем огне 15–20 минут.

Разведите 2 столовые ложки томатной пасты в 100 миллилитрах воды или овощного бульона. Влейте эту смесь к капусте. Добавьте 1 лаврушку, 0,5 чайной ложки тмина (или тмина) и 1 чайную ложку сахара (сахар сбалансирует кислоту томата).

Тщательно перемешайте, снова накройте крышкой и тушите на самом маленьком огне еще 30–40 минут, пока капуста не станет очень мягкой и приобретет насыщенный золотисто-коричневый цвет. В конце тушения попробуйте, при необходимости досолите и добавьте мелко нарубленный чеснок (1-2 зубчика) и свежую зелень.

  • Совет: добавьте к капусте 100 граммов сушеных грибов, предварительно замоченных и отваренных.

Бигос: вкуснейшая тушеная капуста с мясом по-польски — для тех, кто ест мясо.

