Бигос: тушеная капуста с мясом по-польски

Как приготовить бигос — традиционное польское блюдо, которое сочетает в себе тушеную капусту, мясо и специи? Приводим пошаговый рецепт, который поможет вам воссоздать вкус настоящего польского бигоса у себя дома.

Ингредиенты

Квашеная капуста — 1 кг

Белокочанная капуста — 1,5 кг

Свинина (лопатка или шейка) — 400–500 г

Говядина (можно взять ребра) — 300 г

Колбаса копченая (например, охотничья) — 300 г

Лук репчатый — 2 шт. (среднего размера)

Сушеные грибы — 50 г

Чернослив — 100 г

Паста томатная — 2 ст. л.

Лавровый лист — 3-4 шт.

Перец (горошком) — 10–15 шт.

Майоран — 1 ч. л.

Масло подсолнечное — для жарки

Соль, любимые приправы, перец — по вкусу

Способ приготовления

Мясо нарежьте на не очень крупные кусочки. В казане или другой подходящей емкости нужной глубины разогрейте немного подсолнечного масла и пожарьте мясо до образования красивой корочки. Затем отправьте туда же нарезанный лук и подержите до прозрачности. Свежую капусту нашинкуйте тонкими полосками и добавьте ее к мясу. Потушите ее до мягкости на плите. Затем добавьте к ней квашеную капусту и продолжайте держать на огне, периодически помешивая. Залейте сушеные грибы горячей водой (не кипятком) и оставьте их примерно на полчаса, чтобы набухли. Теперь будем смешивать все ингредиенты. Отправьте грибы в кастрюлю вместе с водой, в которой они замачивались. Туда же положите нарезанную копченую колбасу, чернослив, пару ложек томатной пасты, лаврушку, черный перец горошком и майоран. Блюдо нужно тушить на медленном огне примерно два-три часа. Посолите, добавьте любимые приправы, поперчите. Если бигос стал очень густым, добавьте немного воды или бульона. Традиционно бигос подают горячим с черным хлебом. Это блюдо становится еще вкуснее на следующий день после приготовления, когда все вкусы полностью раскрываются.

