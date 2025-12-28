Новый год — 2026
Панини с ветчиной и сыром — быстрый итальянский рецепт для завтрака и перекуса, который покорит всех

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Панини — идеальный вариант для быстрого завтрака, перекуса или офисного ланча. Хрустящая корочка снаружи и расплавленный сыр внутри делают эти бутерброды особенными. Даже без бутербродницы их можно приготовить на обычной сковороде, а разнообразие начинок позволяет каждый раз получать новый вкус.

Для трех порций понадобится 6 ломтиков белого хлеба, 150 граммов пармезана, один крупный помидор, треть пучка фиолетового базилика и 150 граммов вареной ветчины. Специи — по вкусу: соль, черный перец, паприка. Сначала овощи и зелень промывают и обсушивают, помидоры нарезают кружками, базилик отделяют от стеблей.

На хлеб выкладывают ветчину, пармезан, листья базилика и кружки помидора, приправляют специями и накрывают вторым ломтиком. В бутерброднице или вафельнице поджаривают до золотистой корочки, чтобы сыр полностью расплавился. На сковороде используют немного масла, жарят по 3–5 минут с каждой стороны, прижимая лопаткой, затем накрывают крышкой на несколько минут. Горячие панини подают сразу, экспериментируя с начинками.

Ранее сообщалось, что, когда хочется удивить гостей чем-то особенным, этот салат приходит на помощь: яркий, ароматный и с легкой цитрусовой ноткой, он смотрится по-настоящему празднично. А символичная форма подковы добавит ощущение уюта и привлечет благополучие в дом.

