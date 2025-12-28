Украинские операторы БПЛА выгнали из дома целую семью в Красноармейске

Беженка из Красноармейска в ДНР Галина Кулик рассказала РИА Новости, что украинские военнослужащие выгнали ее семью из дома. Она отметила, что это были операторы БПЛА, занявшие двор в качестве позиции для запуска беспилотников.

В один прекрасный день пришли, сказали, что мы им мешаем. Мы взяли велосипед, одеяло — что могли. И ушли в поселок, — отметила женщина.

Ранее житель Красноармейска Валерий Дрига сообщил о гибели своей матери после удара украинского дрона. Он уточнил, что атака произошла, когда семья пыталась покинуть дом после ночного взрыва рядом с кухней. Сестра беженца прибежала вся в крови и рассказала о смерти матери. По словам соседей, женщину похоронили недалеко от места происшествия, так как доставить ее на кладбище было невозможно.

Пленный украинский военнослужащий Алексей Синепольский до этого рассказал, что раненые бойцы ВСУ в Красноармейске гибнут из-за отсутствия эвакуации. По его словам, солдаты в городе вынуждены сдаваться в плен, поскольку долгое время находятся в окружении и остаются без снабжения.