Раненые бойцы ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) гибнут из-за отсутствия эвакуации, заявил в беседе с ТАСС пленный украинский военнослужащий Алексей Синепольский. По его словам, украинские военные в городе вынуждены сдаваться в плен, поскольку долгое время находятся в окружении и остаются без снабжения.

В Покровске много солдат раненых и убитых из ВСУ. Из Покровска убитых и раненых не вывозят. Раненые погибают, потому что их никто не вывозит с поля боя, — сказал Синепольский.

Ранее он сообщил, что бойцы ВСУ учились у западных инструкторов, как правильно штурмовать здания в условиях городской застройки. Синепольский добавил, что его группа не успела применить на практике новые знания, поскольку была взята в плен.

В свою очередь пленный украинский военнослужащий Александр Шепелев рассказал, что командование 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ бросило двух солдат против роя российских дронов под Купянском в Харьковской области. По его словам, он с сослуживцем не смог выстоять против множества БПЛА и пустился в бега.

Пленный военнослужащий Петр Гай сообщил, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, они ходили по квартирам и грабили жилища.