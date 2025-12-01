День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 17:11

Пленный рассказал о страшной судьбе раненых бойцов ВСУ в Красноармейске

Пленный Синепольский заявил о гибели раненых украинских военных в Красноармейске

Военнослужащий войск РХБЗ группировки «Центр» в аэрозольной дымовой завесе (используется для прикрытия подразделений от разведки противника) на Красноармейском направлении в зоне СВО Военнослужащий войск РХБЗ группировки «Центр» в аэрозольной дымовой завесе (используется для прикрытия подразделений от разведки противника) на Красноармейском направлении в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Раненые бойцы ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) гибнут из-за отсутствия эвакуации, заявил в беседе с ТАСС пленный украинский военнослужащий Алексей Синепольский. По его словам, украинские военные в городе вынуждены сдаваться в плен, поскольку долгое время находятся в окружении и остаются без снабжения.

В Покровске много солдат раненых и убитых из ВСУ. Из Покровска убитых и раненых не вывозят. Раненые погибают, потому что их никто не вывозит с поля боя, — сказал Синепольский.

Ранее он сообщил, что бойцы ВСУ учились у западных инструкторов, как правильно штурмовать здания в условиях городской застройки. Синепольский добавил, что его группа не успела применить на практике новые знания, поскольку была взята в плен.

В свою очередь пленный украинский военнослужащий Александр Шепелев рассказал, что командование 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ бросило двух солдат против роя российских дронов под Купянском в Харьковской области. По его словам, он с сослуживцем не смог выстоять против множества БПЛА и пустился в бега.

Пленный военнослужащий Петр Гай сообщил, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, они ходили по квартирам и грабили жилища.

военнопленные
пленные
потери ВСУ
Красноармейск
СВО
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тупая чухонская баба»: депутат о желании Каллас раздробить Россию
В столице произошел второй за день взрыв автомобиля
Уиткофф созвонился с Зеленским
На Украине раскрыли неожиданный эпизод в отношениях Ермака и СБУ
Фехтовальщица рассказала, когда миллиардер Усманов подарил ей квартиру
Мэр российского города внезапно сложил полномочия
Стоматолог предостерег от злоупотребления отбеливающими пастами
Булыкин оценил шансы тренеров из РФ остаться во главе «Динамо» и «Спартака»
Звезда нулевых со справкой из психдиспансера отравляет жизнь соседям
ФСИН раскрыла объем выручки с производств в колониях
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
Психолог объяснила, как развить любовь к себе
Корги выбросили в мусорный контейнер
Зеленский встретится с Уиткоффом в необычном месте
«Что происходит»: адвокат Лерчек об ошибках в деле
Врач раскрыл, кому нужно регулярно проверять сердце
Обнаружено негативное влияние соцсетей, аналогичное эффекту от наркотиков
Ураганный ветер и дубак до -10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Около сотни подмосковных предприятий участвуют в акселераторе «Технологии и инновации»
Британцы в шоке: Залужный требует для ВСУ ядерное оружие, что за этим стоит
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.