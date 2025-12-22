Стал известен мотив подростка, задержанного за поджог релейного шкафа МВД: задержанному за поджог в Подмосковье подростку обещали 50 тыс. рублей

Подростку, который поджег релейный шкаф на перегоне железнодорожных станций в подмосковном Ступино, обещали 50 тыс. рублей за преступление, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. По данным СК РФ, он действовал по указке представителей украинских спецслужб.

Юноша дал признательные показания и рассказал, что в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный и предложил совершить поджог на объекте транспортной инфраструктуры за вознаграждение в размере 50 тыс. рублей. Подросток согласился. Он выполнил криминальное задание, однако обещанные деньги не получил, — говорится в сообщении.

Ранее сегодня, 22 декабря, сообщалось, что подросток поджег релейный шкаф на железнодорожной станции в подмосковном Ступино. Ему предъявили обвинение в теракте.

До этого сотрудники ФСБ задержали отца и дочь, которые собирали информацию о ВС РФ и хотели уехать на Украину для вступления в военизированное формирование ГУР. Они контактировали с террористической организацией через Telegram, возбуждено несколько уголовных дел.