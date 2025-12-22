Новый год-2026
22 декабря 2025 в 13:54

Инородный предмет в пельменях сорвал ужин жительницы Адыгеи

В Адыгее женщина нашла нитку в купленных пельменях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Адыгее женщина нашла нитку в купленных пельменях, сообщил Telegram-канал Kub Mash. Она заметила инородный предмет во время готовки.

В компании-производителе пельменей отметили, что подобный случай — единичный. Нитка могла попасть в продукт из мешков с ингредиентами — мукой, солью и сушеным луком. Компания пообещала принять меры для решения проблемы.

Ранее в Калуге школьница чуть не съела шоколадный батончик с иголкой, которым ее угостила одноклассница. По информации источника, мама именинницы купила шоколад в местном супермаркете. В школе одна из учениц разломила батончик и обнаружила опасный инородный предмет.

До этого сообщалось, что жительница Абакана семь лет ходила с хирургической иглой внутри тела, которую забыли врачи во время кесарева сечения. Инородный предмет обнаружили после падения женщины, когда на рентгеновском снимке «выскочила» неожиданная находка.

Кроме того, в сентябре в Нижнем Тагиле врачи спасли 54-летнего мужчину, проглотившего пятисантиметровую иглу. Пациент случайно проглотил предмет вместе с водкой.

