Погода в Москве в воскресенье, 8 февраля: ждем потепления до +5 градусов?

В Московском регионе ожидается первая в этом году оттепель, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице в воскресенье, 8 февраля, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 8 февраля

По словам Тишковца, с утра 8 февраля на ВДНХ, главной метеостанции столицы, -11,4 градуса. Облачно, идет слабый снег. Ветер северный, 2 м/с. Атмосферное давление слабо растет и составляет 743,7 мм рт. ст. Высота сугробов — около полуметра.

«В течение воскресного дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью циклона, центр которого будет раскручиваться над Волгоградом. В тыл этого атмосферного вихря, поджимаемого скандинавским антициклоном, северные ветры продолжат закачивать холодные массы воздуха с температурным фоном на 3–5 градусов ниже климатической нормы. В Москве и по области сегодня облачно с прояснениями, кратковременный снег. Ветер северный, 4–9 м/с. Максимальная дневная температура в мегаполисе составит -9–12 градусов, в Подмосковье — от -8 до -13. Показания барометров будут расти и составят 746 мм рт. ст.», — рассказал синоптик.

В понедельник, 9 февраля, столичный регион окажется на восточной периферии скандинавского максимума с центром над Белоруссией.

«В Москве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Предстоящей ночью столбики термометров покажут в столице -12–15 градусов, в Подмосковье — от -11 до -16, днем в Москве -7–10, по области — от -6 до -11», — добавил Тишковец.

К выходным, отметил он, возможна первая в этом году оттепель — от -2 до +3 градусов. При этом ожидается мокрый снег с дождем.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 8 февраля

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня на территорию Санкт-Петербурга продолжат поступать обширные поля облаков по периферии антициклона с центром над востоком акватории Балтийского моря. Местами пройдет небольшой снег. Температурные показатели ожидаются на четыре-пять градусов ниже климатической нормы.

Температура воздуха в городе составит -7–9 градусов, в Ленинградской области — от -6 до -11 градусов. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В понедельник в Петербурге небольшой снег, ночью -10–12 градусов, днем — от -5 до -7.

