Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 февраля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 8 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 8 февраля

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что оказался под ракетным обстрелом во время еще одной атаки ВСУ на регион. Он попал под обстрел во время инспекции городских объектов. Инцидент произошел в Белгороде, где политик вместе со специалистами был вынужден срочно укрыться от огня.

«Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие», — написал глава региона.

Позднее, около двух часов ночи по московскому времени, губернатор рассказал, что над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО.

«Отражена ракетная атака противника. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация обо всех последствиях уточняется. Все оперативные и аварийные службы работают», — говорится в сообщении.

Также в ночь на 8 февраля в Новороссийске был введен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов, соответствующее предупреждение распространил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности.

«На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников», — уточнил градоначальник.

Жителям города рекомендуется проявлять осторожность и строго соблюдать указания. Если вы находитесь в своей квартире или доме, не подходите к окнам. Постарайтесь укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море, или в помещениях без окон с прочными стенами.

Тем, кто оказался на улице в это время, следует немедленно найти убежище. Рекомендуется укрыться в подвалах близлежащих домов, подземных переходах или на парковках.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 7 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 82 дрона противника.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 6 февраля до 07:00 мск 7 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 45 БПЛА — над территорией Волгоградской области, восемь БПЛА — над территорией Брянской области, шесть БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть БПЛА — над территорией Саратовской области, четыре БПЛА — над территорией Орловской области, четыре БПЛА — над территорией Тверской области, три БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Астраханской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Воронежской области, один БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Липецкой области и один БПЛА — над территорией Смоленской области», — рассказали в Минобороны.

В ночь на 7 февраля губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при падении дрона на территорию частного дома в селе Верхний Любаж погиб мирный житель, еще три человека получили ранения.

«Сегодня поздно вечером вражеский дрон упал на территорию частного дома в селе Верхний Любаж Фатежского района… Есть погибший — мужчина, который находился в гараже. Самые искренние соболезнования родным и близким. Нет никаких слов, которые помогут справиться с этим горем. Еще три человека пострадали: 39-летнего мужчину, 42-летнюю женщину и 13-летнюю девочку доставили в больницу», — сообщил он.

Хинштейн добавил, что падение аппарата привело к пожару в двух хозпостройках и бане. Спасатели устраняют возгорание.

Кроме того, ночью в субботу в Конаковском округе Тверской области в результате отражения атаки беспилотников произошло возгорание на одном из предприятий, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев. По его словам, информация о возможных пострадавших на данный момент отсутствует.

Инцидент произошел в ходе противодействия воздушной угрозе. После нейтрализации средствами противовоздушной обороны беспилотных летательных аппаратов на территории промышленного объекта возник пожар. Все необходимые аварийно-спасательные службы и силы оперативно прибыли на место для ликвидации возгорания и оценки последствий.

«Мною дан ряд поручений по дальнейшему мониторингу обстановки. Все силы и средства на месте», — уточнил Королев.

Четверо мужчин пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Белгород, сообщил оперативный штаб региона. Удар пришелся на территорию одного из инфраструктурных объектов. Также повреждения получили семь автомобилей.

«На территории одного из инфраструктурных объектов в результате ракетного обстрела пострадали четверо мужчин. <…> На территории объекта получили повреждения семь транспортных средств», — говорится в сообщении.

