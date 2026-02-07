Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 07:40

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 февраля: инфографика

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В ночь на 7 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 82 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 6 февраля до 07:00 мск 7 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 45 БПЛА — над территорией Волгоградской области, восемь БПЛА — над территорией Брянской области, шесть БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть БПЛА — над территорией Саратовской области, четыре БПЛА — над территорией Орловской области, четыре БПЛА — над территорией Тверской области, три БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Астраханской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Воронежской области, одинг БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Липецкой области и один БПЛА — над территорией Смоленской области», — рассказали в Минобороны.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

атаки
ВСУ
регионы
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Форма монгольских спортсменов на Олимпиаде вызвала фурор в Европе
Назван средний размер социальной пенсии в России после индексации 1 апреля
Зоопсихолог объяснила, как приучить кошку спать по ночам
Под Харьковом заметили украинских рейнджеров
Семья из Крыма заработала миллионы благодаря полученной по наследству книге
Вернувшийся на родину Сабуров покинул аэропорт Алма-Аты через VIP-зону
США накажут двух подрядчиков из-за задержек поставок оружия на Украину
Посольство РФ взяло на контроль ситуацию с задержанным в Майами россиянином
Прорыв к Константиновке, обстрелы граждан: новости СВО на утро 7 февраля
Перерасчет за отопление: объясняем, как законно уменьшить сумму в квитанции
Три российских спортсмена выступят в первый день Олимпиады
«Состояние тяжелое»: в Японии захотели заключить мирный договор с Россией
Британию уличили в отправке истребителей на Кипр из-за Ирана
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 февраля: инфографика
«Один из идеологических фронтов»: Захарова о героизации нацизма на Западе
Объекты ВСУ у Днепра стерты ударами дронов: успехи ВС РФ к утру 7 февраля
Свыше 80 дронов устроили массированный налет на Россию
Симоньян предположила, какая судьба ждет Зеленского
Трамп пригрозил торгующим с Ираном странам пошлинами в 25%
«Охотники за головами» сбросили СВУ на людей, получавших воду в церкви
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.