Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 февраля: инфографика

В ночь на 7 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 82 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 6 февраля до 07:00 мск 7 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 45 БПЛА — над территорией Волгоградской области, восемь БПЛА — над территорией Брянской области, шесть БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть БПЛА — над территорией Саратовской области, четыре БПЛА — над территорией Орловской области, четыре БПЛА — над территорией Тверской области, три БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Астраханской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Воронежской области, одинг БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Липецкой области и один БПЛА — над территорией Смоленской области», — рассказали в Минобороны.