07 февраля 2026 в 04:45

Массированная атака на Украину ночью 7 февраля: какие цели, что известно

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
Мониторинговые и военно-политические Telegram-каналы сообщают, что российские силы в ночь на субботу, 7 февраля, наносят удары по объектам ВСУ на Украине. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Что об этом известно к настоящему моменту?

Что известно об атаке на Украину ночью 7 февраля

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ночью в субботу сообщил, что на Украину идет атака, в небо были подняты более 200 боевых БПЛА и стратегические ракетоносцы.

«Идет массированная атака на Украину, в небе стратегические ракетоносцы. В небе около 200 боевых беспилотников. Большие группы ударных БПЛА летят мимо Полтавы и Кременчуга в направлении Каменского района Днепропетровской области. Новые группы БПЛА из Херсонской области направляются в Кривой Рог и Николаевскую область», — говорится в посте.

Кроме того, по данным канала, БПЛА из Николаевской области движутся в направлении Винницкой области. Также «Военкоры Русской Весны» сообщает, что зафиксирован взлет стратегических ракетоносцев Ту-95МС с аэродрома «Оленья» в 00:45.

«Курс — юго-восточный в направлении Каспия, пишут вражеские мониторинговые ресурсы. Также взлетела авиагруппа ракетоносцев Ту-22М3 с ракетами Х-22/Х-32», — отмечают авторы.

Позднее канал сообщил, что был атакован склад Roshen в Киевской области.

«После удара „Герани“ пылает вражеский склад в Яготине», — пишут авторы. Ранее сообщалось, что склады кондитерской компании используются для целей ВСУ.

В то же время Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Киевский Движ» также пишет, что БПЛА «Шахед» ударил по складу украинской кондитерской корпорации в Яготине Киевской области.

Telegram-канал «СОЛОВЬЕВ» в свою очередь отмечает, что российские силы наносят удары по 15 населенным пунктам Украины.

«Мониторинговые каналы сообщают, что после удара БПЛА в Киевской области горит склад компании Roshen <…> ВС РФ также наносит удары по: Новгород-Северского (Черниговская область); Репок (Черниговская область); Коропа (Черниговская область); Сребного (Черниговская область); Гадяча (Полтавская область); Чернухи (Полтавская область); Заводского (Полтавская область); Яготина (Киевская область); Конотопа (Сумская область); Путивля (Сумская область); Тернов (Сумская область); Ромен (Сумская область); Липовой Долины (Сумская область); временно оккупированного Запорожья; Николаева», — говорится в сообщении.

