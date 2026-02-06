Опорник пал, бойцы ВСУ сдались без шансов: успехи ВС РФ к утру 6 февраля

Штурмовики группировки «Восток» взяли в плен группу украинских военнослужащих в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 6 февраля?

Пленили группу военных ВСУ

«В Запорожской области штурмовые подразделения группировки „Восток“ выбили боевиков ВСУ из опорного пункта. В ходе боя часть украинских военнослужащих сложила оружие и сдалась в плен», — говорится в сообщении.

Штурмовик под позывным Прожектор сообщил, что их группа преодолела расстояние в 300–400 метров по открытой местности до укрепленного пункта противника. Затем они продолжили движение через лесополосу. Бойцы незаметно подкрались к позиции ВСУ и атаковали ее гранатами. Вскоре после короткой перестрелки им удалось заставить украинских солдат сдаться.

«Взяли в плен. Мы им предложили альтернативу — сдаться без боя, без раненых, без смертей. Они согласились, потому что единственный выход там был через открытое поле, и поле было заминировано. Мы предложили им альтернативный выход, они согласились», — приводит Минобороны слова другого штурмовика с позывным Лелик.

Один из пленных украинцев рассказал, что с 2010 по 2018 годы ездил в Москву на заработки строителем. Он утверждает, что его насильно мобилизовали, отправили на короткую подготовку, а затем без внятной задачи послали на позицию для ротации.

Поразили 39 блиндажей с украинскими военнослужащими

За сутки операторы беспилотников российской группировки войск «Юг» поразили 39 блиндажей и укрытий, где находились украинские военные, сообщил Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки.

«Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях… поражены 39 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ», — сказал Астафьев в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Кроме того, по его словам, операторы дронов группировки уничтожили шесть антенн связи, терминал Starlink, семь пунктов управления БПЛА и три наземных робототехнических комплекса.

Уничтожили гаубицу ВСУ М-777

Расчеты FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожили замаскированное орудие ВСУ М-777 на правом берегу Днепра в Херсонской области, заявили в Минобороны РФ.

Во время очередного задания по воздушной разведке тыловых зон ВСУ оператор разведывательного беспилотника обнаружил замаскированные объекты. В одном из ангаров был найден пикап, а в лесополосе — 155-мм гаубица M777 американского производства. Операторы FPV-дронов определили оптимальные точки для нанесения ударов по выявленным целям, чтобы поразить их в наиболее уязвимые места, информировали в военном ведомстве.

По данным министерства, в результате точных и скоординированных действий специалистов автомобиль и артиллерийское орудие противника были уничтожены. Уничтожение целей подтверждено кадрами объективного контроля.

Сорвали ротацию ВСУ

В российском военном ведомстве рассказали, что расчеты ударных FPV-дронов из добровольческого корпуса Южной группировки войск нарушили ротацию ВСУ на участке между Краматорском и Дружковкой, уничтожив автотехнику противника.

«Два замаскированных пикапа ВСУ разведчики добровольческого корпуса выявили во дворах домов частного сектора одного из прифронтовых населенных пунктов. Еще одна машина была обнаружена в лесополосе, прилегающей к поселку. Эти цели в течение нескольких минут были уничтожены ударами FPV-дронов, управляемыми по волоконно-оптическому кабелю», — сообщили в МО.

Там добавили, что еще одна машина ВСУ с прицепом была атакована и уничтожена при попытке прорваться к украинским позициям для проведения ротации боевиков и доставки им боеприпасов. Обнаружив российский дрон, военные выскочили из машины на ходу.

