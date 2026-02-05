Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 февраля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 5 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 5 февраля

Telegram-канал SHOT ночью 5 февраля сообщил о массированной атаке Вооруженных сил Украины на населенные пункты Ростовской области. По информации канала, удары беспилотными летательными аппаратами наносятся по Ростову-на-Дону, Таганрогу, Батайску и Азову. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

SHOT со ссылкой на очевидцев и местных жителей добавил, что на территории области уже больше часа раздаются громкие взрывы, также в небе слышны звуки пролета дронов. По версии канала, группы беспилотников летят со стороны Таганрогского залива.

Как уточнил SHOT, в различных районах городов звучат сирены воздушной тревоги. Авторы канала добавили, что средства противовоздушной обороны активно работают по отражению атаки — силами противовоздушной обороны уже сбито более 10 воздушных целей.

Уже утром губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале подтвердил, что в Ростовской области отражена воздушная атака с использованием беспилотников. БПЛА были уничтожены над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском, Новошахтинском и Азовским районом. В результате падения обломков одного из дронов в Батайске ранен водитель грузовика, он госпитализирован. По данным главы региона, атака привела к ряду разрушений.

«В Батайске ранен мужчина — водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести. По предварительным оценкам медиков, угрозы жизни нет», — уточнил Слюсарь.

Также в Батайске осколки беспилотника повредили пять автомобилей, находившихся на стоянке агропредприятия, а также здание склада. Возгораний на месте происшествия не зафиксировано.

При этом в Новошахтинске были повреждены фасад и окна частного дома. Жильцы дома, четверо человек, не пострадали и не были эвакуированы.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 4 февраля силы ПВО сбили 24 беспилотника ВСУ над РФ, заявили в Минобороны. 11 дронов уничтожили над Брянской областью, восемь БПЛА нейтрализовали над Белгородской, четыре — над Ростовской и один — над Астраханской.

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки БПЛА пострадала жительница села Сурково Шебекинского округа.

«FPV-дрон ударил по машине. Женщина самостоятельно обратилась в больницу. У нее диагностировали баротравму. Автомобиль поврежден», — написал он.

Гладков сообщил, что в результате атак двух дронов в селе были повреждены машина, частный дом и летняя кухня. В Шебекино FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно — в двух частных домах посекло стекла, уточнил губернатор.

В Шебекинском округе мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ. БПЛА сдетонировал на территории частного домовладения, сказал губернатор. Он добавил, что мужчина получил осколочные ранения головы и лица, его отвезли в больницу.

«В селе Нечаевка FPV-дрон нанес удар по „газели“. В поселке Октябрьский от детонации дрона посечены стекла и кузов автомобиля. В селе Бочковка при атаке дрона пробита кровля хозпостройки», — сказал Гладков.

Он также отметил, что в селе Новостроевка-Первая в результате обстрелов противника была повреждена газовая труба, а в Илек-Пеньковке — линия электропередачи.

Кроме того, ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, сообщил Гладков.

«Предварительно, пострадавших нет. Есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте. После ракетного обстрела отключена электроэнергия на всех водозаборах Белгорода, насосной станции, питающей район Харьковской горы, а также на некоторых объектах водоотведения», — написал он.

В силовых структурах сообщили, что российские военные в ходе комбинированного удара на Харьковском направлении уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS. Ликвидированная в районе Юрченково военная техника использовалась для обстрелов гражданских объектов Белгорода.

«Помимо пусковой установки уничтожен командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, 14 единиц техники и более взвода личного состава», — добавил источник.

Гладков также заявил, что ВСУ попытались атаковать Белгородскую область с помощью одного из новейших дронов «Жук». В Минобороны РФ не комментировали информацию губернатора об атаках на регион.

Также ВСУ нанесли удар по жилым и гражданским объектам Брянской области, заявил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, противник применил системы реактивного залпового огня HIMARS, БПЛА самолетного типа и управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

«Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ уничтожены управляемые ракеты большой дальности „Нептун“ и 11 реактивных БПЛА. Однако в результате украинской атаки в поселке Глинищево Брянского района полностью уничтожен жилой кирпичный дом. К сожалению, мирная жительница получила множественные ранения. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — сказал Богомаз.

Он уточнил, что в регионе получили повреждения 20 частных домов и 27 квартир многоэтажки, а также были разбиты окна в здании больницы.

В Минобороны РФ не комментировали информацию Богомаза об атаках ВСУ на Брянскую область.

Читайте также:

Спасение Курской АЭС и ледяной кошмар ВСУ: новости СВО к вечеру 4 февраля

Облила бензином и подожгла: нападение на школу в Красноярске 4 февраля

Кровавый след из Пензы: что известно о стрельбе на Рублевском шоссе, детали