Богомаз раскрыл последствия атаки ВСУ на Брянскую область Богомаз: при атаке ВСУ на Брянскую область 20 частных домов получили повреждения

В результате атаки ВСУ на Брянскую область были повреждены 20 частных домов, 27 квартир и окна в больнице, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-каналах. Он уточнил, что в поселке Глинищево также был полностью уничтожен кирпичный дом.

Повреждено 20 частных домов, в одном многоквартирном доме — 27 квартир. Также повреждены окна в здании больницы, — сообщил Богомаз.

Глава региона уточнил, что из-за атаки мирная женщина получила ранения. Ее доставили в больницу, медики оказали помощь пострадавшей.

Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ дронами атаковали сельхозпредприятие в Севском районе. По его словам, ранения получил сотрудник предприятия, врачи оказали ему всю необходимую помощь.

До этого губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона погибла женщина. Он уточнил, что это произошло из-за детонации беспилотника в селе Нечаевка Белгородского округа.

Кроме того, мужчина, получивший ранения в результате атаки дрона ВСУ на машину в Грайворонском округе Белгородской области, умер в госпитале. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.