Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 10:07

Богомаз раскрыл последствия атаки ВСУ на Брянскую область

Богомаз: при атаке ВСУ на Брянскую область 20 частных домов получили повреждения

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В результате атаки ВСУ на Брянскую область были повреждены 20 частных домов, 27 квартир и окна в больнице, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-каналах. Он уточнил, что в поселке Глинищево также был полностью уничтожен кирпичный дом.

Повреждено 20 частных домов, в одном многоквартирном доме — 27 квартир. Также повреждены окна в здании больницы, — сообщил Богомаз.

Глава региона уточнил, что из-за атаки мирная женщина получила ранения. Ее доставили в больницу, медики оказали помощь пострадавшей.

Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ дронами атаковали сельхозпредприятие в Севском районе. По его словам, ранения получил сотрудник предприятия, врачи оказали ему всю необходимую помощь.

До этого губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона погибла женщина. Он уточнил, что это произошло из-за детонации беспилотника в селе Нечаевка Белгородского округа.

Кроме того, мужчина, получивший ранения в результате атаки дрона ВСУ на машину в Грайворонском округе Белгородской области, умер в госпитале. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Александр Богомаз
Брянская область
ВСУ
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ветеринар объяснил, почему кошки так часто манипулируют людьми
Почему не работает WhatsApp 4 февраля: где сбои в России, полная блокировка
Анджелина Джоли обвинила Николь Кидман в «воровстве»
Назван богатейший человек в истории
В Европе испугались маневров российских спутников на орбите
Застрявшие на оторванной льдине рыбаки попали на видео
ИБ-эксперт высказался об идее мониторинга соцсетей подростков
Стоматолог рассказала, кто может заразиться кариесом от поцелуев
В Вашингтоне обеспокоились последними перестановками в элитах КНР
Телефон погибшего в крушении поезда всю ночь звонил его родным
Воробьев показал редкие кадры семейной прогулки
Сотрудники ФСБ нагрянули к завлабораторией научного центра «Вектор»
Алиев и Пашинян отметили прогресс в нормализации двусторонних отношений
Стало известно, зачем Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия
Политолог раскрыл, что ускоряет крах Украины
«Одноклассники» расскажут пользователям об онкологических заболеваниях
«Дикий Запад»: европейский наемник оценил ситуацию на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 февраля: где сбои в России
Таможенники изъяли более 120 кг марихуаны на 200 млн рублей
Электромотоцикл Aurus прошел сертификацию в России
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.