04 февраля 2026 в 01:49

Удар ВСУ по Белгороду привел к отключению водоснабжения в городе

После удара ВСУ по Белгороду отключено электричество на всех водозаборах города

После ракетного удара со стороны ВСУ в Белгороде нарушено энергоснабжение всех водозаборов, сообщили в пресс-службе водоканала Белгородской области. Ситуация привела к перебоям в водоснабжении города.

После ракетного обстрела отключена электроэнергия на всех водозаборах Белгорода, насосной станции, питающей район Харьковской горы, а также на некоторых объектах водоотведения, — сказано в публикации.

Спустя время специалисты восстановили водоснабжение в городе. В Водоканале добавили, что в некоторых районах могут наблюдаться перебои.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил: ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

До этого в региональном оперштабе сообщили, что мужчина, получивший ранения в результате атаки дрона ВСУ на машину в Грайворонском округе Белгородской области, умер в госпитале. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Кроме того, помощник главы администрации по безопасности Грайворонского городского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков погиб в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины. Трагедия произошла, когда он прибыл на место предыдущего обстрела для оценки последствий и оказания помощи пострадавшим.

