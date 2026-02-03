Гладков раскрыл подробности ракетного удара ВСУ по Белгороду Гладков: ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, в результате никто не пострадал.

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно, пострадавших нет, — пояснил Гладков.

Глава региона рассказал, что после атаки были зафиксированы серьезные повреждения на инфраструктурном объекте. Оперативные службы работают на месте, информация уточняется, добавил он.

Ранее в региональном оперштабе сообщили, что мужчина, получивший ранения в результате атаки дрона ВСУ на машину в Грайворонском округе Белгородской области, умер в госпитале. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

До этого сообщалось, что помощник главы администрации по безопасности Грайворонского городского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков погиб в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины. Трагедия произошла, когда он прибыл на место предыдущего обстрела для оценки последствий и оказания помощи пострадавшим.