05 февраля 2026 в 00:51

SHOT: ВСУ совершили налет на Ростовскую область

SHOT: мощные взрывы раздались в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и Азове

Telegram-канал SHOT сообщил о массированной атаке Вооруженных сил Украины на населенные пункты Ростовской области. По информации канала, удары беспилотными летательными аппаратами наносятся по Ростову-на-Дону, Таганрогу, Батайску и Азову. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

SHOT со ссылкой на очевидцев и местных жителей добавил, что на территории области уже больше часа раздаются громкие взрывы, также в небе слышны звуки пролета дронов. По версии канала, группы беспилотников летят со стороны Таганрогского залива.

Как уточнил SHOT, в различных районах городов звучат сирены воздушной тревоги. Авторы канала добавили, что средства противовоздушной обороны активно работают по отражению атаки — силами противовоздушной обороны уже сбито более 10 воздушных целей.

Ранее сообщалось, что за шесть часов силы ПВО поразили 72 украинских беспилотника. Противник атаковал шесть регионов страны. Наибольшее число дронов было уничтожено над акваторией Азовского моря.

До этого также стало известно, что Украина при отражении последнего удара за один раз выпустила сразу 25 противоракет PAC-3, которые используются в зенитных комплексах Patriot. Производственные возможности США по выпуску этих ракет составляют лишь около 55 единиц в месяц по состоянию на 2025 год.

