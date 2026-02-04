Спасение Курской АЭС и ледяной кошмар ВСУ: новости СВО к вечеру 4 февраля

ВС РФ хитростью взяли Сухецкое, ВСУ столкнулись с ледяным кошмаром под Купянском, российский боец в одиночку положил группу диверсантов ВСУ, а наемники сравнивают Украину с Диким Западом. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 4 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Стратегия победы

Взятие Красного Лимана даст группировке «Запад» возможность для продвижения к Славянску и Святогорску, уверен советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, это обеспечит войскам свободу маневра.

«Освобождение Красного Лимана позволит группировке войск „Запад“ выйти на оперативный простор и при необходимости вести активные наступательные действия в двух оперативно-тактических направлениях на Святогорск и на Славянск через Крысино, Маяки и Райгородок», — пояснил он.

Замкомандира штурмового батальона 55-й дивизии морской пехоты группировки войск «Центр» Яков Черновалов рассказал, что для освобождения села Сухецкого российские морские пехотинцы использовали хитрость. Бойцы зашли в населенный пункт в солнечную погоду — это стало полной неожиданностью для противника, так как они ожидали наступления в дождь.

«Бойцы [ВСУ] там сидят, там не тероборона, подразделения подготовленные. Но они не ожидали нас там просто. Мы зашли в такую погоду, скажем так, ясную, и они не думали, что мы будем двигаться. Противник в этот момент просто упустил нас глазами своими — коптерами, упустил этот момент. Мы действовали нешаблонно», — пояснил он.

Ледяной кошмар под Купянском

По данным Telegram-канала SHOT, с начала 2026 года на окраинах Купянска в Харьковской области от сильного переохлаждения погибли порядка 100 украинских военных. Источник сообщает, что за минувшую неделю российские подразделения предотвратили около четырех попыток переправы бойцов ВСУ через реку Оскол с целью замены личного состава. В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

Ситуация усугубляется критическими проблемами с логистикой: военнослужащие, закрепившиеся в лесных блиндажах, страдают от нехватки провизии и зимнего обмундирования. Большинство погибших — бойцы 14-й, 43-й и 116-й отдельных мотопехотных бригад. Чтобы выжить в холода, украинские солдаты вынуждены разводить костры и прятаться в импровизированных укрытиях. Благодаря дыму их становится легче найти.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Известно, что изменившаяся погода сыграла на руку военнослужащим ВС РФ в ходе битвы за населенный пункт Зеленое в Харьковской области. Из-за резкого потепления и влажности в селе образовался туман, что создало помеху для дронов противника.

Успех за успехом на фронте

ВС РФ продолжают показывать успехи на поле боя: так, бойцы уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS, которая использовалась для обстрелов гражданских объектов Белгорода. Точный удар российскими военнослужащими, по данным источника в силовых структурах, был нанесен в районе Юрченково.

«Помимо пусковой установки, уничтожен командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, 14 единиц техники и более взвода личного состава», — рассказал источник.

Отличаются и отдельные бойцы: младший сержант Роман Чамаев в одиночку ликвидировал группу диверсантов ВСУ во время доставки припасов. Как отметили в российском оборонном ведомстве, его неожиданный фланговый удар привел к уничтожению большей части вражеского отряда.

«[Диверсанты ВСУ] не ожидали, что по ним с фланга откроется огонь, и были уничтожены российскими военнослужащими. Гвардии младший сержант Роман Чамаев в ходе боя ликвидировал большую часть вражеской диверсионно-разведывательной группы», — говорится в сообщении.

Бой завершился успехом, позволив подразделению продолжить выполнять свои первоначальные задачи. Все необходимые боеприпасы и продовольствие были доставлены по назначению.

Другой военнослужащий Максим Ефанов рассказал, что в августе 2024 года два российских бронетранспортера за 25 минут полностью ликвидировали колонну бронетехники ВСУ, которая двигалась в сторону Курской АЭС. Попавшую в засаду колонну из восьми единиц техники расстреляли из 30-мм скорострельных пушек двумя экипажами БТР-82. Ефанов помогал сослуживцам с помощью квадрокоптера.

«Чувства были примерно такие же, как, наверное, на штурме. Адреналин! Мало того, что ты их обнаружил, видишь через экран, так они проезжают мимо в 500 метрах. Ты слышишь их, а если выйдешь во двор, то и увидишь своими глазами. Конечно, руки с пультом чуть-чуть тряслись, потому что [я] понимал серьезность всей ситуации», — отметил Ефанов.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Пушечное мясо для Киева

Тем временем европейский наемник ВСУ заявил, что ситуация на Украине напоминает Дикий Запад. По его словам, он приехал на линию фронта для «помощи», но на деле все оказалось намного хуже.

«Я приехал на Украину исключительно с целью узнать, как я могу помочь. <…> Но я понял, что я колоссально недооценил обстановку. <…> В первое время это напоминало Дикий Запад», — подчеркнул наемник.

Хакерская группировка Beregini между тем заявила о доступе к данным иностранных наемников, которые были завербованы украинской разведкой. В опубликованных документах содержатся персональные сведения граждан из 15 стран.

«В последние месяцы из-за расформирования Интернационального легиона в составе Сухопутных войск Украины все наемники потекли рекой в ГУР. Иностранцы все так же прибывают в Киев и проходят оформление в киевском ТЦК, а документы направляются в ГУР», — сказано в сообщении.

