«Дикий Запад»: европейский наемник оценил ситуацию на Украине Euractiv: европейский наемник сравнил ситуацию на Украине с Диким Западом

Ситуация на Украине напоминает Дикий Запад, заявил европейский наемник в интервью порталу Euractiv. По его словам, он приехал на линию фронта для «помощи», но на деле все оказалось намного хуже.

Я приехал на Украину исключительно с целью узнать, как я могу помочь. <…> Но я понял, что я колоссально недооценил обстановку. <…> В первое время это напоминало Дикий Запад, — подчеркнул наемник.

Военный с боевым опытом в Афганистане, Ираке и Африке заявил, что на Украине зашкаливает уровень варварства и пиратства. По его словам, наемники приезжают в страну в поисках славы, однако быстро разочаровываются.

Ранее пророссийская хакерская группировка Beregini получила доступ к спискам иностранных наемников, завербованных украинской разведкой. В полученных документах содержались подробные личные данные граждан из 15 стран.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что Украина имеет деньги для привлечения иностранных наемников, которых использует как расходный материал, обманывая с выплатами семьи погибших бойцов. Он отметил, что Киев, нарушая собственные обещания, отправляет завербованных иностранцев в пехоту.