Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 07:16

Погода встала на сторону России в ходе битвы за Зеленое

Появившийся туман помог российским военным освободить село Зеленое

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Изменившаяся погода сыграла на руку военнослужащим Вооруженных сил России в ходе битвы за населенный пункт Зеленое в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. В частности, из-за резкого потепления и влажности в селе образовался туман. Это создало помеху для дронов противника, передает РИА Новости.

Российские штурмовики воспользовались резким изменением погодных условий. Потепление, высокая влажность и поднявшийся туман не позволяли активно работать вражеским беспилотникам, это также послужило естественной маскировкой при штурме позиций противника, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что перед основным штурмом артиллеристы 11-го армейского корпуса отработали по позициям украинской армии. Также весомый вклад внесли подразделения войск беспилотных систем 18-й мотострелковой дивизии.

Вооруженные силы России освободили Зеленое накануне, 1 февраля. Кроме того, в результате активных боевых действий военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Сухецкое в Донецкой Народной Республике.

МО РФ
Минобороны РФ
ВС РФ
СВО
погода
туман
БПЛА
беспилотники
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали норму рабочих часов в феврале
«Никуда не годится»: Медведев разнес США за аргументацию по захвату Мадуро
«Кормовая база»: Медведев о роли Британии в поддержке нацистов на Украине
Медведев ответил, стоит ли Гренландии переживать из-за России и Китая
«Мы же не сумасшедшие»: Медведев об отношении РФ к глобальному конфликту
«Примитивная русофобия»: Медведев объяснил политику Британии в отношении РФ
«Серьезный вызов»: Медведев ответил, кому угрожает ситуация с Гренландией
«ЕС извинится перед РФ»: Медведев дал «невероятный» прогноз на 2026 год
ВС России уничтожили два состава с бойцами ВСУ в Сумской области
В Китае высоко оценили тонкий ход Путина в отношении Запада
Медведев заявил о небывалом риске начала мировой войны
На Западе отметили отчаяние Зеленского на переговорах с Россией и США
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 февраля: инфографика
Психолог объяснила, как избежать ненависти старших детей к младшим в семье
Раскрыты причины гибели подростка в выставочном танке в Якутске
В России выявили фальшивые домовые чаты для кражи данных на «Госуслугах»
Хитрый прием Зеленского и страх бойцов ВСУ: новости СВО к утру 2 февраля
Более 30 БПЛА устроили массированный налет на Россию ночью
Два жителя Белгородской области погибли при атаке ВСУ
ВСУ уличили в попытке не дать солдатам попасть в плен
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.