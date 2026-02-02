Погода встала на сторону России в ходе битвы за Зеленое

Изменившаяся погода сыграла на руку военнослужащим Вооруженных сил России в ходе битвы за населенный пункт Зеленое в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. В частности, из-за резкого потепления и влажности в селе образовался туман. Это создало помеху для дронов противника, передает РИА Новости.

Российские штурмовики воспользовались резким изменением погодных условий. Потепление, высокая влажность и поднявшийся туман не позволяли активно работать вражеским беспилотникам, это также послужило естественной маскировкой при штурме позиций противника, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что перед основным штурмом артиллеристы 11-го армейского корпуса отработали по позициям украинской армии. Также весомый вклад внесли подразделения войск беспилотных систем 18-й мотострелковой дивизии.

Вооруженные силы России освободили Зеленое накануне, 1 февраля. Кроме того, в результате активных боевых действий военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Сухецкое в Донецкой Народной Республике.