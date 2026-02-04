Удар ВСУ по Брянску 4 февраля: полностью уничтожен жилой дом, сколько жертв

ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску и области. Что известно об ударе 4 февраля, сколько жертв, разрушения, может ли Киев готовить новое вторжение?

Что известно об ударе ВСУ по Брянской области 4 февраля

Губернатор Александр Богомаз сообщил, что утром 4 февраля ВСУ нанесли удар ракетами и беспилотниками по Брянской области. Применялись ракеты, поставленные Украине США.

«ВСУ применили комбинированный удар системами реактивного залпового огня HIMARS, реактивными БПЛА самолетного типа и управляемыми ракетами большой дальности „Нептун“. Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ уничтожены управляемые ракеты большой дальности „Нептун“ и 11 реактивных БПЛА самолетного типа», — сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.

В Минобороны РФ подтвердили информацию о перехвате 11 беспилотников над Брянской областью в ночь на 4 февраля. По поводу ракетного удара комментариев не было. Ранее, вечером 3 февраля, ВСУ нанесли удар HIMARS по объектам энергетики в Белгороде; предположительно, установка, которая наносила удар, могла быть уже уничтожена.

Сколько жертв после удара ВСУ по Брянской области, какие разрушения

Губернатор рассказал, что в результате атаки на Брянскую область повреждены 20 частных домов. В одном многоквартирном жилом доме повреждения получили 27 квартир; под удар также попало здание больницы. В Бежицком районе города Брянска осколки попали в три гражданских автомобиля.

Под удар попало также село Глинищево Брянского района: ракетой полностью уничтожен жилой кирпичный дом.

«К сожалению, мирная жительница получила множественные ранения. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Богомаз.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Могут ли ВСУ начать вторжение в Брянскую область

Заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о подготовке новых наступательных операций и «асимметричных действий» на российской территории вызвали опасения, что Киев может попробовать повторить «курскую авантюру».

В июле — августе 2025 года ряд Telegram-каналов и неофициальных источников предупредили, что ВСУ могут попытаться начать вторжение в Брянскую область.

«В 10–15 км от госграницы в Черниговской области разведкой вскрыты ПВД ВСУ с техникой и вооружением. Силы и средства противника до пяти БТГр. Назначение группировки может быть как для обороны северных рубежей Киевской области, так и для подготовки вторжения на территорию РФ, по примеру Курской области», — предупреждал 30 июля Telegram-канал Condottiero.

Позже, в августе 2025 года, в лесах Брянской области была уничтожена украинская ДРГ. По оценкам военных экспертов, группа украинского спецназа «забралась очень глубоко», на 40 км от границы, чтобы подорвать крупный ж/д узел «в целях пиар-акции».

О возможности вторжения ВСУ на этом участке предупреждал также Telegram-канал «Рыбарь».

«Противник считает Брянский участок границы самым слабо укрепленным. При этом наличие густой лесистой местности делает направление очень удобным для диверсий и вылазок. На Брянском направлении возможен отвлекающий удар, тогда как главным местом прорывов станет один из уже известных участков в Курской или Белгородской области», — утверждал «Рыбарь», отмечая относительно небольшую численность ВСУ у границ Брянской области.

Однако источники, близкие к Минобороны РФ, тогда опровергли в СМИ планы ВСУ атаковать Брянскую область. По их версии, граница на этом участке полностью под контролем ВС РФ.

