Украинскую ДРГ уничтожили под Брянском: что известно, угроза приграничью

Российские спецслужбы разгромили украинскую ДРГ, которая проникла в Брянскую область. Что об этом известно, что было целью диверсантов, насколько серьезна угроза приграничью России?

Что известно о заходе украинской ДРГ в Брянскую область, когда и где это произошло

18 августа в Брянской области была уничтожена диверсионная группа ВСУ. Первым об этом, утром во вторник, сообщил Telegram-канал российской группировки войск «Север».

«В Брянской области пресечена попытка пересечения границы Российской Федерации группой боевиков ВСУ. В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взято в плен», — сообщил «Северный ветер».

Telegram-канал «Старший пограннаряда» уточнил: Погранслужба ФСБ и спецназ Росгвардии уничтожили трех диверсантов, еще троих взяли в плен, в том числе командира группы из 8-го полка украинских Сил специальных операций.

Подробности о ликвидации ДРГ сообщил Telegram-канал Mash. По данным журналистов, украинскую ДРГ уничтожили в 40 км от госграницы, в Комаричском районе Брянской области. Пленный командир группы в звании капитана рассказал, что их целью была пиар-акция.

«Планировали подорвать крупный ж/д узел и сделать серию фото — для очередных интернет-побед. [Группа] перешла границу с РФ около семи дней назад. Прошли около 40 км, направлялись в сторону крупного ж/д узла с целью его подрыва. При себе у бедолаг обнаружили почти 10 кг взрывчатки (предположительно, пластид), семь гранат Ф-1, навигаторы „Гармин“, шесть винтовок AR-15 с глушителями и советские диверсионные пистолеты ПСС и МСП», — пишет Mash.

Telegram-канал «Архангел спецназа» отмечает, что у границы с Брянской областью зафиксировано много украинского спецназа.

«Как раз у Старой Гуты находилось около семи ДРГ ССО. Пройти они могли в районе Новой Погощи и оттуда по лесам отправились вглубь. Цель заключалась в подрыве ж/д сообщения. Учитывая, что в этом районе страны мало ж/д линий, удар даже по одному участку может оказать негативное влияние на логистику, поэтому для таких задач задействуют подготовленных диверсантов», — указывает «Архангел спецназа».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какова ситуация в приграничье России, угроза вторжения ВСУ

В конце июля 2025 года появились предположения, что ВСУ могут осуществить новое вторжение на территорию России, на этот раз в Брянской области.

«В 10–15 км от госграницы в Черниговской области разведкой вскрыты пункты временной дислокации ВСУ с техникой и вооружением. Силы и средства противника до пяти батальонно-тактических групп. Назначение группировки может быть как для обороны северных рубежей Киевской области, так и для подготовки вторжения на территорию РФ, по примеру Курской области», — сообщил 30 июля Telegram-канал Condottiero.

Высказывались различные версии по поводу того, где может произойти новая попытка вторжения.

«Противник резко увеличил количество дронов в Рыльском районе Курской области. „Птицы“ летают в том числе над древним городом. Вместе с переброской подкрепления в Сумскую область это может говорить о намерении прорваться на российскую территорию. Зеленскому нужны козыри на переговорах. И ради этого украинское командование готово пойти на все», — утверждал военкор Александр Харченко в Telegram-канале «Свидетели Байрактара».

Главной целью нового вторжения Киев ставит достижение преимуществ перед переговорами. Telegram-канал «Два майора» подчеркивает, что сейчас у ВСУ нет в приграничье таких больших сил, как перед вторжением в Курскую область в августе 2024 года.

«Противник действительно скопил на Брянском, Курском и Белгородском направлениях ударные части. Настолько, насколько смог под бомбежками и налетами. Замысел очевиден: заход через границу, занять приграничные села, торговаться ими на возможных переговорах. При этом откуда [называют] число в 25 тыс. штыков — неясно», — подчеркивают «Два майора».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

