08 декабря 2025 в 12:30

Киев отправил ДРГ в смертельную атаку ради пиара

ВС России уничтожили несколько ДРГ ВСУ на подступах к освобожденному Купянску

На подступах к освобожденному городу Купянску были уничтожены несколько украинских диверсионно-разведывательных групп, ликвидировано около 30 военных ВСУ, сообщает Telegram-канал SHOT. Утверждается, что Киев стремится любой ценой поддержать информационный ажиотаж вокруг этого направления. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В минувшие выходные российские бойцы сорвали попытку украинских подразделений закрепиться в городской застройке Купянска. На подступах к городу российские снайперы атаковали группы противника. Также по ним были применены минометы и ударные беспилотники. Часть нападавших отступила, оставив своих сослуживцев. Основная часть групп была уничтожена.

Ранее ефрейтор российской армии Евгений Затонский во время выполнения задач в зоне СВО обнаружил диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Военнослужащий в одиночку организовал оборону и вынудил противника отступить. Затонский вел огонь с укрытых позиций вблизи линии фронта. Его решительные действия позволили избежать потерь среди российского личного состава.

Также операторы беспилотников группировки «Центр» ликвидировали другую диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Противник пытался скрытно проникнуть в тыл российских подразделений на Красноармейском направлении. Диверсанты были разделены на несколько мобильных групп.

